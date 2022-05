Defensor: MAS baraja entre buscar el consenso o dividir a la oposición

Ayer, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a los jefes de bancada de las dos organizaciones políticas opositoras. No obstante, sus representantes dieron a conocer que rechazaron la invitación, y que hoy asistirán a la sesión para no facilitar los dos tercios para elegir un Defensor.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) baraja entre buscar el consenso para elegir y designar al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo o apelar a conseguir los votos de algunos senadores y diputados de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). El partido de Gobierno no descarta llegar a consensos en el transcurso de la sesión.

El diputado oficialista Juan José Jáuregui manifestó que la Defensoría no puede continuar con interinatos, por lo cual debe elegirse “sí o sí” a una autoridad de entre los siete finalistas.

“La Constitución nos manda a los diputados y senadores a elegir por dos tercios al nuevo Defensor. Al no cumplir con eso estaríamos incurriendo en incumplimiento de deberes. Lo que corresponde es que las fuerzas políticas debamos llegar a acuerdos para la designación; otro escenario no es posible, no puede haber más interinatos”, dijo el legislador.

El senador Félix Ajpi, del MAS, señaló que su partido está abierto a llegar a consensos hasta el último momento. Sostuvo que en la sesión se puede dar un cuarto intermedio para dialogar con los opositores para viabilizar.

“La oposición no tiene argumentos para oponerse a la elección de un Defensor porque ha participado en todo el proceso de selección. Veremos qué pasa en la sesión, yo creo que nos vamos a sentar y elegir un Defensor del Pueblo (…). Estamos de acuerdo en los consensos en el acto y de forma transparente”, enfatizó.

El legislador Ramiro Venegas, del MAS, miembro de la Comisión Mixta de Constitución, indicó que la oposición convirtió en un tema político la elección de un Defensor. Aseguró que si existe intransigencia de CC y Creemos, apelarán a la “ala democrática” de estas siglas.

“Se ha politizado esta elección por parte de la oposición, lo han convertido en un tema político, pero tenemos la esperanza de que mañana la oposición asista y trabajar con el ala democrática. Hay diputados y senadores conscientes, que ven las necesidades del pueblo”, sostuvo.

Procedimiento

Se tiene previsto que la sesión del Parlamento se inicie a las 9:00. Como punto 1 de la convocatoria está la lectura de correspondencia y luego la elección y designación de “la Defensora o el Defensor del Pueblo”.

Antes de que los asambleístas procedan a votación, la Comisión Mixta de Constitución brindará su informe del proceso de selección, el cual fue remitido la semana pasada a la presidencia del Legislativo.

En caso de que no haya los votos suficientes se puede declarar un cuarto intermedio a la sesión para que el MAS, CC y Creemos lleguen a un consenso y se pueda dar viabilidad a la designación de una nueva autoridad.

Oposición prevé no dar sus votos

Los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Alarcón y Centa Rek, respectivamente, manifestaron que sus parlamentarios no darán su voto en la sesión de hoy para designar al Defensor del Pueblo. Ello con el fin de no favorecer a “un candidato del Movimiento Al Socialismo”.

Rek indicó que para la fuerza política que representa “ninguno de los candidatos” que fueron seleccionados garantiza independencia a la Defensoría del Pueblo para devolverle su institucionalidad. Asimismo dijo que también hay otros interinatos que deben ser resueltos.

Alarcón aseguró que el voto de los legisladores de CC será contrario al de los parlamentarios del partido de Gobierno. Además, aseveró que en esa alianza “hay una cohesión monolítica”; por lo tanto, no se facilitará al oficialismo los dos tercios.