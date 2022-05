Defensoría pide informe a la Uagrm por el caso de la docente denunciada por agresión verbal

Fuente: Unitel

El delegado Defensorial de Santa Cruz, Carlos Lara, indicó que este jueves pedirán un informe escrito a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) sobre las medidas que tomarán ante la denuncia de presunta agresión verbal de docente contra una estudiante.

“La Defensoría está mandando un requerimiento de informe escrito pidiendo que las autoridades hagan lo que corresponde en el marco administrativo”, señaló Lara.

El delegado indicó que se encontró que en el caso existe presunta discriminación y maltrato contra la estudiante.

La joven adelantó que no aceptará una disculpa y señaló que pedirá que la docente sea retirada de la materia de inglés que dicta en la Facultad de Ciencias Políticas.

Por su parte, la educadora señaló que la universitaria tiene «envidia» de su auxiliar y que rinde malos exámenes por lo que con frecuencia pide repetirlos, pues justifica que vende comida.

Añadió que no tiene temor a una investigación en la Defensoría, y que esta instancia debería investigar «las calumnias» que hace la estudiante a sus compañeros.

El martes se difundió un audio en el que se escucha a la acusada decir: «Hasta vómito me da de saber qué estás en mi clase… Decirte imbécil es un adulo a vos».

En el audio también se escucha que tras una crítica de la alumna, la docente respondió: «A mí no me vas a decir que no sé enseñar. ¿Quién sos pues vos?, sos una malvada. A mí no me vas a decir que no sé enseñar, te doy doctorado. Yo soy dueña y señora de mi clase, no te quiero soportar tu mala crianza, sos una vacía del alma».