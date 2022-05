Delincuentes perpetran un atraco violento en una tienda de repuestos de autos en Santa Cruz

Fuente: Unitel

Cerca de las 14:00 de este jueves se registró un atraco violento en la avenida Mariscal Santa Cruz, entre sexto y séptimo anillo de la capital cruceña. Según la víctima, entre ocho y diez delincuentes ingresaron a su vivienda donde también tiene un negocio de venta de repuestos para vehículos y se llevaron cerca de Bs 23 mil.

Según cuentan las víctimas, el sobrino del propietario estaba atendiendo la tienda en la tarde y tres tipos ingresan para comprar un repuesto y cuando iba a detallar la venta, lo encañonaron y se registró el violento atraco.

“Llegan preguntando por un repuesto, parece que me hicieron seguimiento en la mañana. Volvieron en la tarde para decir que lo comprarían y al entrar a la tienda lo maniataron a mi sobrino y lo encañonaron”, dijo el propietario de la tienda.

El sobrino y afectado, cuenta que “eran tres personas las que entraron primero y me dijeron que iban a comprar, cuando saco la nota de venta me encañonaron y me golpearon. Nos gritaron y empezaron remover todo, además no nos dejaron de golpear. Era como ocho o diez personas, ya después”, dice el sobrino.

El propietario del negocio acotó que “se llevaron cerca de 23 mil bolivianos, joyas, relojes y todavía no he terminado de evaluar lo demás que se llevaron. Tenían acento medio paceño. Me decían que no los mire y me golpearon por todo lado. Estaban con barbijo y gorra”.