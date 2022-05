Denuncian abuso a una niña en el mercado Mutualista, cámaras de vigilancia captaron el hecho

Comerciantes del mercado Mutualista en la capital cruceña denuncian un caso de abuso sexual en contra de una menor de cinco años cometido por un sujeto que abordó a la pequeña cuando estaba desayunando en uno de los puestos.

Uno de las denunciantes que el hecho ocurrió la mañana del lunes cuando el presunto agresor llegó hasta este centro de comercio y se sentó junto a la pequeña a quien tocó de manera impúdica.

«Le dije, ¡Qué le pasa! y fui y le avisé a su madre (de la niña), pero no me hizo caso. No tenía las pruebas en ese momento», dijo la mujer que para sustentar lo que aseguraba buscó las imágenes de seguridad que lograron captar el momento.

Las comerciantes pidieron a las autoridades que se identifique a esta persona y se le abra un proceso penal por el delito de abuso.