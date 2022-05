Difundirán en La Paz serie en 3D que aborda valores ancestrales

La actividad “está dirigida a niñas, y niños de 8 a 12 años de edad, pero también pueden disfrutarla personas de todas las edades.

Fuente: ABI

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional difundirá el sábado la serie animada en 3D (tercera dimensión) “Las Leyes Ancestrales” en el hall de esa cartera de Estado, en el marco de la Noche de Patrimonio Cultural.

Ese material audiovisual será presentado a las 19.00 aborda valores de transparencia, integridad y honestidad, basados en los principios ancestrales del “Ama Suwa, (no robar) Ama Llulla (no mentir) y Ama Qhilla (no ser flojo).

La actividad “está dirigida a niñas, y niños de 8 a 12 años de edad, pero pueden disfrutarla personas de todas las edades, ya que promueve principios éticos y morales, de manera didáctica y entretenida”.

Los visitantes, además de la difusión de esa serie, podrán disfrutar de juegos lúdicos, diversidad de premios (suvenires), lo cual convierte este espacio en un lugar para compartir en familia y formar ciudadanos responsables con cultura de transparencia e integridad.