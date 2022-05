Diputada exhorta a comunarios a que no sean cómplices del narcotráfico, «es un callejón sin salida»

Perdió a su padre, el diputado Edmundo Salazar, en 1986, cuando tenía solo dos años. En 1994 murió su madre, María Elena Oroza; en esa época, María José Salazar seguía siendo una niña, con nueve años y dos duros golpes.

A su padre lo acribillaron afuera de su casa, en 1986, dos meses después del crimen en el que murieron Noel Kempff Mercado, Juan Cochamanidis y Franklin Parada.

A su madre la atropellaron en lo que ella denomina un «confuso accidente», ya que en el momento del deceso, ambos progenitores estaban por entregar información sobre el caso de narcotráfico más sonado de esa época.

María José Salazar dice que el folder que su madre llevaba poco antes de viajar a La Paz, desapareció del lugar de los hechos. A partir de ese momento, ella y sus dos hermanos fueron criados por su abuela materna, con apoyo de los tíos.

Luego de las denuncias de una dirigente chiquitana, y de organizaciones indígenas, de que el narcotráfico amenaza de muerte a quienes no se acoplan a su maquinaria, María José, hoy diputada de Comunidad Ciudadana, lanzó una advertencia.

«Exhorto a las comunidades que no sean cómplices de estos narcotraficantes porque ese es un callejón sin salida, piensen en sus familias», dijo, y pidió dar garantías a quienes denuncien. «Es muy fácil dañar a las personas (en esos lugares) porque no hay accesos ni vías de comunicación», aseveró.

A quien tenga información sobre la existencia de fábricas de droga y pistas clandestinas, sobre todo a los legisladores, les dijo que es una obligación remitirla al Ministerio de Gobierno.

Sin embargo, también recordó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que es su obligación verificar in situ si la información es correcta no. «Si a Noel Kempff le hubieran dicho que existía una fábrica de droga, no lo hubieran matado», ilustró.

Exigió al ministro de Gobierno que vaya y haga un rastrillaje a la TCO Bajo Paraguá, de donde cada vez surgen más denuncias sobre fábricas de droga, y cuestionó que hasta ahora no se ha manifestado respecto a las amenazas a dirigentes originarios.

Salazar también anunció que como Comunidad Ciudadana harán peticiones de informe escrito sobre los casos recientes relacionados con el narcotráfico.