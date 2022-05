Diputado denunciado por regalar auto chuto pide que prueben la «difamación» en su contra

El 13 de marzo el diputado Israel Huaytari regaló un vehículo en San Pedro de Macha de Potosí.

Vehículo rojo que regaló el diputado del MAS en San Pedro de Macha. Foto: Twitter Andrés Gómez.

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, quien en marzo habría regalado a dirigentes de San Pedro de Macha de Potosí, un vehículo indocumentado, pidió este viernes que le prueben «la difamación en su contra”. Sus colegas de partido consideran que se debe verificar si es robado, en tanto, la oposición alerta silencio en la región porque fueron amedrentados.

“El que ha publicado hay que preguntarle, al que ha difamado, quisiera que le pregunten a él, quisiera que pase un dato, un libro de actas, un video que estoy entregando”, afirmó el legislador, en breve contacto con la ANF.

El 3 de mayo, el periodista Andrés Gómez informó que, en el municipio de San Pedro de Macha, el diputado Huaytari regaló a dirigentes un vehículo Nissan, rojo, indocumentado y la información fue confirmada por el mismo alcalde, Agustín Irazabal.

Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, de Potosí, confirmó la veracidad del obsequio, pero afirmó que no pudo obtener documentos de los dirigentes o beneficiarios porque fueron amedrentados y hay un silencio motivado en la zona, ya que se caracterizaría por promover una feria de vehículos ilegales.

“El problema es que precisamente la circunscripción 38 es con las mismas características sociales que el Chapare, es una circunscripción muy complicada, donde me he contactado con dirigentes que han hecho la denuncia, les he pedido que puedan formalizar, pero tienen miedo porque les han intimidado”, agregó la asambleísta.

Claros explicó que en Macha se pretende construir una gasolinera debido a la actividad de vehículos indocumentados, agregó que el mismo Huaytari y otro diputado presentaron un proyecto de ley para transferir terrenos para la estación de combustible. Dijo que la denuncia contra el legislador potosino deberá ser planteado ante el Ministerio Publico por tratarse de un ilícito.

El diputado de CC, Marcelo Pedrazas, al respecto afirmó: “es obligación del diputado aclarar (la denuncia), esperaremos un tiempo prudente para que haga sus descargos, obviamente, en el tiempo que corresponda, a partir que tengo conocimiento y posteriormente hay que iniciar una denuncia ante la Comisión de Ética”.

Para el MAS, la denuncia contra Huaytari deberá ser verificada, sobre todo para determinar si el vehículo fue robado. El diputado del partido gobernante, Daniel Rojas, dijo a esta agencia de noticias que conversó con su colega aludido.

“Yo hablé con el diputado Israel Huaytari y me negó, no era un auto robado, bueno dijo que era mentira esta situación, pero creo que llevarlo a tema de ética, tendría que analizar esos parámetros el presidente de la Comisión de Ética”.

Daniel Rojas sostuvo que en Bolivia es una realidad la proliferación de vehículos indocumentados, que en varios casos tiene el fin de coadyuvar a la producción agropecuaria. En esa línea coincidió Pedrazas y dijo que son cerca de 200.000 coches ilegales que forman parte del negocio local.