Diputado Gutiérrez: El MAS promueve interinato ilegal de Nadia Cruz

El jefe de la Bancada de Creemos, diputado José Carlos Gutiérrez, calificó de ilegal el interinato de Nadia Cruz como Defensora del Pueblo, y afirmó que este hecho es promovido desde el Movimiento al Socialismo (MAS) para continuar legalizando sus “fechorías” y atropellos contra los derechos de los bolivianos.

Fuente: Prensa Creemos

“Es ilegal. Esa señora (Nadia Cruz) tendrá problemas mañana. ¿Quién está legalizando y promoviendo esta ilegalidad? El Movimiento al Socialismo. Ellos deberían denunciarla al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Pero claro, como son masistas y entre ellos se tapan todo, necesitan legalizar todas sus fechorías”, denunció Gutiérrez.

En criterio del legislador, primero se debe realizarse una auditoría a la gestión de Nadia Cruz, quien administró 116,4 millones de bolivianos en su gestión, dinero que en su mayoría fue destinado a salarios de funcionarios militantes del MAS.

“Hay que hacer una auditoría a Nadia Cruz y una auditoría general a los gastos y botín político que generó el MAS al gastarse más de 356 millones de bolivianos por el Defensor del Pueblo”, agregó el diputado opositor.

Asimismo, adelantó que Creemos no se reunirá con el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, para hablar sobre la elección del nuevo Defensor, descalificándolo y recordándole que no se puede hablar con personas “violentas”.

“Por eso llaman a un ‘diablito’ para hablar de una negociación que no se instaló, pero ya ellos (MAS) la dan por hecho. El que le dé los 2/3 al MAS es porque se vendió. Con Creemos no va pasar, no creo que se animen a hablar”, enfatizó el diputado.