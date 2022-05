Director de Biodiversidad señala que ya suman 90 animales muertos y ratifican cierre del Bioparque

El director de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Omar Yumaa informó este domingo que los animales muertos en el Bioparque Vesty Pakos suman 90 y ratificó que el mismo estará cerrado por un mes, mientras dure la adecuación de las condiciones en que viven los animales.

Fuente: Brújula Digital |

“Son 90 animales muertos. Aquí nos llega información del guardaparque Noel Rocha hace el recojo del zorro y también ha muerto un murciélago”, dijo Yumaa a la estatal Bolivia TV.

“Quiero aclarar a la población que no estamos haciendo un cierre definitivo. Estamos sacando una resolución administrativa para que no haya ingreso de personas en tanto se adecúe el Bioparque a la necesidad de los animales y un plan de soltura de los mismos para que no haya sobrepoblación”, acotó.

Indicó que no existe el informe del parque de la gestión 2020 y que en el 2021 hubo 112 decesos entre mamíferos, aves, peces y reptiles. Y recalcó que desde el 1 de enero al 3 de mayo hubo 90 animales muertos.

“Esto se ha debido a la negligencia a la inexperiencia de los funcionarios que podría prestar atención y la capacidad misma instalada de que hay una sobrepoblación de los animales, lo cual deriva pelea constante entre ellos por territorios”, indicó Yumaa.