El gas utilizado en la Tomás Frías es «ilegal» y lo usan principalmente policías y militares

Las autoridades policiales presentaron este martes a los cuatro aprehendidos por los hechos ocurridos ayer en la Universidad Autónoma Tomás Frías que dejaron cuatro muertos y decenas de heridos. Las fuerzas de seguridad confirmaron que se detonó una granada de gas de triple acción al interior del coliseo, aunque no pudieron dar mayores detalles sobre su procedencia.

«Este tipo de agentes químicos no solamente es empleada por la Policía Boliviana sino también por los militares. Es importante mencionar que este tipo de agentes vienen con un número de lote, el cual permite identificar cuál es la procedencia o el año en el que ha ingresado al país. Sin embargo, en este caso, el mismo ha sido lijado, lo cual no permite que se pueda ver de manera legible a qué lote corresponde», informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en conferencia de prensa.

La autoridad indicó que los aprehendidos serán procesados por los delitos de homicidio, lesiones seguidsa de muerte, y tenencia y portación de explosivos. También se prevé imputar eventualmente a la persona que facilitó el agente químico a los acusados.

«Como ellos van a ser sujetos a sanciones por ese tipo de delitos, también la persona que ha proporcionado (el gas) porque, como ustedes bien lo mencionan, es un artefacto ilegal que no cualquier persona puede tener acceso a ella. Se va a identificar en las siguientes horas, esperemos, a la persona que habría facilitado el mismo».

En la misma línea se manifestó el coronel Nelson Pacheco, director de la Felcc, quien indicó que los aprehendidos no dieron información sobre la procedencia del gas, pero no se descarta investigar si alguno de ellos tiene un familiar o conocido que forme parte de la Policía o las Fuerzas Armadas.

«Creo que no es fácil (acceder a gas lacrimógeno), pero lamentablemente no es de uso particular de la Policía, también hay otras entidades que lo utilizan. También se han dado hechos en los que la Policía participa en disturbios civiles y lamentablemente muchas veces se pierden uno u otro artefacto. Pero ahorita estamos trabajando para determinar quién pudo haber vendido. Ellos, al momento, no hablan», sostuvo.

De acuerdo a los primeros datos presentados por la Policía, Manfred F., de 25 años, es el autor material del hecho al ser quien lanzó el artefacto en medio de una asamblea estudiantil que provocó una avalancha humana. Los otros tres —Mauricio Q., Ariel Q. y Milton F.— tienen participación en el hecho «en el sentido de que ha sido planificado esto (…) ellos ya tenían pensado utilizar esto», indicó Pacheco.

En total se contabilizaron cuatro fallecidas, todas mujeres, y 83 heridos.