El MAS dice a la oposición que no debe temer y que no tiene sentido su vigilia

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea, senador Rubén Gutiérrez (MAS), afirmó este viernes que la oposición no debe temer la reinstalación de la sesión para la elección del Defensor del Pueblo, ya que esta reunión será convocada con la debida anticipación. En ese sentido, dijo que no tiene sentido la vigilia que sostienen.

“Va a continuar la buena fe, el compromiso que tenemos y la responsabilidad que tenemos con el país, para sacar adelante esta etapa final de designación del Defensor del Pueblo y no hay por qué temer en este caso, por qué vigilias, no tiene sentido, porque estamos en cuarto intermedio; cualquier momento se puede restablecer con la salvedad que ha planteado, con la debida anticipación, así es que les llamo a la reflexión, no sigamos tensionando las cosas, basta de desconfianza, creo que este proceso podemos concluir muy bien eligiendo al defensor del pueblo”, declaró Gutiérrez.

El jueves, la Asamblea Legislativa sesionó para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, pero en dos votaciones consecutivas ninguno de los siete candidatos en carrera obtuvo dos tercios de voto (109), debido a la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición.

Ante esa situación, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, declaró cuarto intermedio e indicó que iba a convocar a la reanudación de la reunión con la debida anticipación.

Ante esa situación, la oposición se declaró en “vigilia”. Sus asambleístas se quedaron en la ciudad de La Paz, ante una eventual convocatoria rápida a la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa para designar al Defensor del Pueblo.

El diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), dijo que su alianza se declaró en vigilia permanente. “Conocemos las estrategias envolventes de Movimiento al Socialismo, cualquier momento pueden convocar otra vez a sesión”, sostuvo.

Por su lado, el diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, también indicó que su frente estaba en vigilia y que sus asambleístas permanecerán en La Paz.

Ante esas posiciones, el asambleísta del MAS reiteró que la posición de Choquehuanca expresada el jueves es clara, en sentido de que se va a comunicar con la debida anticipación la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa.

Rubén Gutiérrez recordó que Choquehuanca convocó en primera instancia a las tres fuerzas que tienen representación parlamentaria para acordar el reglamento de elección del Defensor del Pueblo. Agregó que el miércoles citó a los jefes de bancada para consensuar la designación de la nueva autoridad, encuentro al que no acudieron las fuerzas de oposición.