Elección del Defensor del Pueblo cerca de naufragar y el MAS apunta a mantener a Nadia Cruz en el cargo

De no existir consensos para elegir al Defensor del Pueblo la convocatoria debe declararse desierta y reiniciar el proceso de selección, esa es la opinión de varios expertos y hay voces en la oposición que consideran que debe ser el camino. Si la Asamblea toma esta es la decisión es posible que Nadia Cruz se mantenga en el cargo, una opción que cuenta con el apoyo del Movimiento Al Socialismo.

El abogado constitucionalista Antonio Espinoza lamentó que la falta de consensos lleve a un escenario de vacancia en la Defensoría. “Si no existe un acuerdo es un aplazo y si no existe esa posibilidad lo más factible y lo más sano es declarar desierta la convocatoria, hacer una nueva, pero no repetir la historia”, señaló en declaraciones a Unitel.

Para Espinoza no hay posibilidad de que Nadia Cruz siga en el cargo de manera interina ya que sus funciones se cumplieron legalmente por lo que ahora se debe designar otro Defensor interino mientras se elige al titular.

Para el abogado Juan Del Granado el proceso se debe reencaminar para buscar postulantes independientes y de por medio debe existir voluntad política del oficialismo y la oposición. “Se debe llamar a una nueva convocatoria que ratifique lo que parecía ser un acuerdo entre las bancadas”.

En la oposición coinciden en que se debe ir por una nueva convocatoria, creen que esta elección está direccionada por el MAS y no hay forma de avanzar.

Desde Creemos se mantiene la postura de votar en blanco y no apoyar a ninguno de los actuales postulantes.

“Nuestra postura es clara y seguiremos votando en blanco como desde el primer día, lo que queremos es una nueva convocatoria”, señaló el senador Erick Morón.

Desde Comunidad Ciudadana responsabilizan al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca y consideran que una de las opciones es regresar a foja cero. “El MAS debería convocar a las tres bancadas para ver qué alternativa es la más viable”, señaló.

Esta tarde se reinstalará una nueva sesión y será la cuarta votación para intentar elegir al Defensor, aunque sin consensos todo indica que será un fracaso nuevamente.

En el MAS la postura es una: si no hay Defensor elegido con dos tercios de voto debe seguir el interinato de Nadia Cruz.

“Si no hay voluntad política el interinato va a continuar, inclusive Creemos plantea generar una acefalía, eso implica un golpe de Estado institucional y descabezar la Defensoría”, señaló Rubén Gutiérrez, senador del MAS.

El diputado oficialista Héctor Arce también asegura que Nadia Cruz debe seguir como Defensora interina: “En una institución tan importante no puede haber acefalía, por tanto vamos a recurrir a todo el ordenamiento jurídico que permita garantizar que siga habiendo un Defensor”, añadió.