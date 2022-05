En un mes, organizaciones pidieron donación de 23.430 libras de coca incautada

Donaciones para la Asamblea Legislativa

En dos semanas, dos diputados y una funcionaria de la Asamblea Legislativa realizaron tres solicitudes de donación de coca. Ninguno especificó la cantidad solicitada.

Una de las peticionarias fue la diputada Francisca Quispe Mamani, que hizo la solicitud el 24 de diciembre de 2020. No hay una nota de descargo, pero sí una hoja de ruta, no se conoce si recibió la donación.

El otro diputado solicitante es Freddy Velásquez, denunciado por el Ministerio de Gobierno por presuntamente favorecer el transporte de hoja coca a zonas rojas, donde se produce droga. No especifica la cantidad.

La autoridad aseguró que las acusaciones en su contra son “una vil mentira” y que se presentará a declarar ante el Ministerio Público las veces que sean necesarias.

Según el ministro de Gobierno, hay un informe de Inteligencia que corrobora estos hechos. Se mencionó que no solo habría presionado a las autoridades para dejar pasar una carga de coca, sino que en 2021 habría logrado la devolución de coca incautada.

Los informes también indican que hubo un tráfico de carpetas. Se presume que el diputado tenía acceso a las carpetas de los productores suspendidos, para sustituirlos.

“Yo comercializaba la hoja de coca al sector de Oruro y ahora ya no puedo hacerlo. Han afectado a mi familia para que yo me calle. Hasta el día de hoy no puedo comercializar mi coca, tampoco mi esposa”, denunció Lluta.

¿Cuánta coca se secuestra y cuánta de ésta es donada? Según el informe “Monitoreo de Cultivos de Coca 2020, Bolivia” de la Undoc, en el país se secuestraron 309 toneladas métricas de hoja de coca. La cifra advierte un decremento del 4%, en comparación con lo decomisado en 2019, cuando alcanzó las 322 toneladas. Aún no se dieron a conocer las cifras para 2021. Esta coca es decomisada en los diferentes operativos. Esta es llevada a los depósitos del Digcoin, dependiente del Viceministerio de Coca. Ahí se dispone su destino. “Cuando yo estaba en Adepcoca, en el puesto de La Rinconada quitaban la coca a los que tenían mi carnet. Sólo la de los afiliados a la Adepcoca paralela, afín al MAS, podían circular. Esa coca quitada a los productores iba a los dirigentes”, reclamó Lluta. Lastimosamente, no hay datos públicos de los destinos de la coca secuestrada o qué porcentaje fue donado. Las rendiciones de cuentas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Viceministerio de Coca tampoco contemplan estos detalles. El único dato está en las cifras de industrialización. Según el Viceministerio de Coca, en 2021, 71 toneladas de coca fueron transformadas en distintos productos. El 56% correspondía a coca decomisada. Ésta fue convertida en abono bajo convenio con Unibol Aymara, Unibol Quechua y la Universidad Pública de El Alto. El volumen fue superior con respecto a 2020.

Distribución porcentual del secuestro de hoja de coca.

Foto: Undoc en base a datos de la DG-FELCN