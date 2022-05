Este top de las 200 contraseñas más utilizadas del mundo es una prueba de lo poco creativos que somos

Utilizar la misma contraseña para cada servicio no es algo muy recomendable a nivel de seguridad. Afortunadamente, los gestores de contraseñas pueden sacarnos de un apuro en este sentido, pudiendo generar claves aleatorias y almacenarlas para acceder rápidamente a ellas. Nordpass es uno de los múltiples servicios que ofrecen esta función, y para dar prueba de las malas costumbres que tenemos a la hora de establecer una contraseña, publicaron hace un tiempo un top con las 200 contraseñas más comunes del mundo.

La lista incluye un total de las 200 contraseñas más comunes del pasado año, pudiendo especificar entre países, e incluso género. La compañía ofrece además datos muy interesantes, como el tiempo necesario para hackear una contraseña tan fácil como las que aparecen en la lista, o incluso un comparador para diferenciar entre tops de dos países.

Para sorpresa de nadie, la contraseña más utilizada es ‘123456’

Es posible que en la lista que ofrece Nordpass nos veamos reflejados, sobre todo en aquellos sitios web en los que nos daba pereza introducir una contraseña eficaz porque sabíamos que no íbamos a entrar más. Para sorpresa de nadie, la contraseña más común es ‘123456’, y prácticamente casi la mitad de la lista son variaciones de ésta.

Como prueba de nuestra falta de creatividad, Nordpass afirma que son muchísimos los casos en los que la gente pone su propio nombre en la contraseña, siendo tremendamente fácil acceder a ella. Pasa lo mismo a la hora de poner palabrotas o incluso marcas de coches, siendo las más utilizadas Ferrari o Porsche. Otro dato interesante es que la contraseña ‘Onedirection’, que hace referencia al grupo de artistas homónimo, también tiene un hueco en esta lista, al igual que el club de fútbol Liverpool.

Además de la lista y los datos interesantes que ofrece la compañía en su investigación, también podemos presenciar un mapa del mundo en el se pueden ver los países en los que más contraseñas se filtran. En España hay un riesgo moderadamente alto, pero tal y como podemos comprobar, países como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Australia, entre otros, se ubican en las primeras posiciones.

Como datos adicionales, Nordpass asegura que la palabra ‘iloveyou’ es más utilizada por las mujeres en Estados Unidos, mientras que ‘Hockey’, deporte rey en Canadá, es más utilizado por hombres. Además, ‘Metallica’ también se ha hecho un hueco en esta lista, no solo por ser una de las bandas de metal más populares, sino también por ser una de las más utilizadas como contraseña.

Entre las recomendaciones que nos ofrece el servicio se encuentran el no reutilizar nunca las contraseñas, utilizar claves complejas, cambiarlas con regularidad, y como no, utilizar un gestor de contraseñas. Nordpass es un gestor bastante decente, pero desde luego no es el único. Entre las alternativas tenemos servicios como LastPass, 1Password, Dashlane, KeePass, y muchos más.