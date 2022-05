Evo da fuerza al ataque contra la campaña del Ministerio de Gobierno que titula “solo di no” y muestra fotos de EEUU

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, es el objetivo permanente de Morales, de quien pidió su renuncia públicamente y al no ser escuchado empezó una sistemática campaña de denuncias sobre tareas de narcotráfico

Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

El ataque contra la campaña iniciada por el Ministerio de Gobierno del “solo di no” parece no tener fin y este viernes el expresidente, Evo Morales, arreció su ofensiva con la publicación de dos fotografías de la década de los 80 con esa leyenda que fue parte de la campaña del gobierno de Ronald Reagan.

“Hace 40 años, #EEUU lanzó la campaña ‘Just Say No (Solo di no)’ para la llamada ‘guerra contra las drogas’ debido al alto consumo de estupefacientes en ese país. Con esa excusa, el imperio masacró, reprimió y persiguió a productores de coca del Trópico a través de la DEA y Usaid”, escribió el exmandatario en su cuenta Twitter.

El 17 de mayo, el Ministerio de Gobierno organizó un acto en la ciudad de El Alto denominado “Festival de Seguridad Ciudadana #DinoFest” con el lema “DI NO…a las drogas; DI NO…a la violencia; DI NO al alcohol; DI NO al delito, incluso presentaron a una mascota sobre esa temática. Casi de inmediato Morales se lanzó al ataque y cuestionó la campaña afirmando que existe asesoramiento de Usaid y la DEA para la iniciativa.

El también líder de los cocaleros acompañó sus críticas con dos fotografías de la ex primera dama de EEUU, Nancy Reagan, que porta la leyenda ‘Just Say No (Solo di no)’ en partidos de beisbol y un discurso oficial.

Hasta el momento no se vio un acto similar en ninguna de las otras ciudades capitales, aunque se había anunciado que serían replicadas en otros lugares porque el plan fue diseñado a nivel nacional.

“La DEA y Usaid atentaron contra la vida, los DD.HH., la soberanía y la democracia de Bolivia con la complicidad de los gobiernos de derecha en la época neoliberal. El pueblo boliviano se ha liberado de esa injerencia y no puede volver a someterse a esas políticas intervencionistas”, señala el segundo tuit de Morales, en directa alusión a las autoridades de Gobierno.

El día del acto participaron alegremente la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, con quien Morales mantiene una abierta confrontación; el vicepresidente, David Choquehuanca, con quien también existe una disputa ideológica, tanto que se ha sugerido que los bandos de Morales y Choquehuanca chocaron en la localidad de Tinguipaya, Potosí y donde se produjeron dos muertes la semana pasada.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, es el objetivo permanente de Morales, de quien pidió su renuncia públicamente y al no ser escuchado empezó una sistemática campaña de denuncias sobre tareas de narcotráfico, así como también impulsó un acto interpelatorio en la Asamblea, mismo que fue paralizado por el vicepresidente en su condición de presidente nato de la Asamblea.