Evo denuncia que desde Escuela de Inteligencia planificaron ataque al Trópico con la «Operación Negra»

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales denunció este domingo que el pasado 2 de mayo, cuando realizaba una conferencia de prensa junto al presidente del Senado Andrónico Rodríguez y el senador Leonardo Loza en la ciudad de Cochabamba, alguna autoridad de gobierno, desde la Escuela de Inteligencia del Ejército en la zona de San Jorge de La Paz, dio la instrucción de atacar al Trópico con la «Operación Negra».

Fuente: Opinión

Aunque no dio detalles en qué consistiría la llamada «Operación Negra», Morales cree que es parte de la campaña contra el Trópico de Cochabamba, junto al rótulo de «México chico» que le atribuyó el investigador chileno Hugo Bustos a la región del Chapare, por la circulación de vehículos robados sin control de autoridades de Estado.

En su programa dominical de la red RKC, sostuvo que por ahora no dice qué «autoridad de nuestro gobierno planificó el ataque al Trópico con la Operación Negra. Nosotros nunca usamos esa Operación Negra», acotó.

Celebró que existan militares patriotas que desde dentro de la Escuela de Inteligencia le informan a él y Leonardo Loza sobre los planes de cómo denigrar a la zona del Trópico a la que definió como la región «síntesis de la pobreza de Bolivia».

Dijo que con estos ataques se busca dividir al Trópico de Cochabamba, pero está seguro de la unidad de sus militantes y por eso ofrecieron la semana pasada una conferencia de prensa junto a los senadores Rodríguez y Loza que provienen de esa región.

Lamentó que solamente se hable del MAS-IPSP y no de otros partidos y por ello no quiere imaginar los alcances del ataque del investigador chileno Bustos, a quien le pidió de manera terminante que no se meta con el Trópico y no que «diga que no hay autoridades de gobierno (en el Chapare). ¡Qué mentira de un extranjero! chileno de paso», remarcó.

«¿A quién está ofendiendo, a Evo, al Trópico? A todo el pueblo boliviano. No quiero pensar que este chileno es un gran representante de la oligarquía, de la mentalidad colonial, expansionista e intervencionista. Ojalá que el ministro de Gobierno ponga orden, que no vengan a provocar haciendo decir México chico, no entiendo. A ver si (hay) alguna autoridad que garantice la dignidad y soberanía del pueblo; eso está en manos de nuestras autoridades», declaró.

Morales estima que continuarán los ataques al Trópico con cualquier pretexto, pero considera que la unidad de sus organizaciones es fuerte, al menos eso observa en las recientes evaluaciones políticas que tuvo con dirigentes del magisterio.

