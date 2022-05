Evo dice «qué bueno sería» que Bolivia se retire de la OEA y le responden que su propuesta es un «disparate»

El exmandatario se refirió a la cumbre de Las Américas que es organizada este año por Estados Unidos. Dijo que Nicaragua, Cuba y Venezuela son países democráticos.

Fuente: El Deber

Evo Morales quiere que Bolivia abandone la Organización de Estados Americanos (OEA). El expresidente lanzó su sugerencia tras decir que el país tiene un modelo antiimperialista. Además, el líder de los cocaleros del Chapare dijo que Nicaragua, Cuba y Venezuela son países democráticos y criticó que Estados Unidos los excluya de la Cumbre de Las Américas que organiza este año. Un diplomático calificó como un “disparate” la sugerencia del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Frente a la exclusión de EEUU de países liberados de su hegemonía, qué bueno sería que Bolivia se retire de la OEA ratificando nuestra posición antiimperialista, la soberanía e independencia del Estado, pero también la identidad, dignidad y libertad del pueblo boliviano”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Bolivia es parte de la OEA y ahora tiene como su representante ante esta organización a Héctor Arce, quien es un político muy vinculado a Evo Morales. El Gobierno lanzó un duro discurso contra el organismo porque la OEA detectó “irregularidades en varias etapas del proceso” en las elecciones de 2019, cuando Evo Morales ganó los comicios, pero luego renunció debido a las denuncias de fraude electoral que derivaron en protestas.

Morales, además, consideró que Nicaragua, Venezuela y Cuba son países democráticos y criticó la decisión de Estados Unidos de apartarlos de la Cumbre de Las Américas que organiza el país del norte. El presidente Luis Arce dijo que Bolivia no asistirá al evento si es que no se invita a sus aliados.

“Debería decir (Estados Unidos que) ‘países que no respetan al imperio, países que no se someten al imperio, no pueden participar en la cumbre’. Estados Unidos tiene doble moral, habla de democracia y no respeta a los países”, dijo Morales en su programa radial emitido por Kawsachun Coca.

Al respecto, el diplomático Jaime Aparicio, que fue embajador ante la OEA en la gestión de Jeanine Áñez, calificó como un “disparate” la sugerencia de Morales y cuestionó que el expresidente asuma posición por Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Evo Morales, responsable de las dos mayores derrotas diplomáticas del siglo en La Haya, ahora propone un nuevo disparate: que Bolivia deje la OEA. Sostiene que Cuba, Venezuela y Nicaragua son los países más democráticos y Rusia una víctima”, escribió Aparicio en su cuenta de Twitter.