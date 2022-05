Evo dice que no es militante por ambición y acusa a Del Castillo de querer «derechizar al MAS»

Morales invitó a formar sus propios partidos a quienes no crean que existe sólo una ideología en el MAS y advirtió que «no van a derechizar al MAS con su pretexto de que hay varias corrientes políticas»

Fuente: noticiasfides.com

El expresidente de Bolivia y actual líder cocalero, Evo Morales, aseguró que es un militante de convicción y no de ambición, por lo que defenderá la ideología del Movimiento Al Socialismo (MAS) de aseveraciones que aseguran que al interior del instrumento político existen diferentes corrientes políticas, declaraciones vistas como intentos de “derechizar” al partido en función de Gobierno.

“Acá somos, pues, un movimiento político con ideología y con principios. Y no comparto, como algunos ministros dicen, que en el MAS ‘convergen diversas corrientes políticas, lo que no quiere decir que esté dividido’. No hay diferentes corrientes políticas, por favor. Algunos miembros de nuestro Gobierno nacional, ¿qué están queriendo decir?, ¿que aquí hay derecha, izquierda? Si alguien tiene esa duda, se equivoca”, dijo el líder cocalero de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba esta mañana en su programa «Evo es pueblo».

El periódico estatal Ahora el Pueblo publicó, el 1 de mayo pasado, una columna de opinión del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, bajo el título “La unidad en el MAS o la falta de proyecto opositor” donde comenzó argumentando que: “En el interior de cualquier partido político existen diversas corrientes políticas que convergen y divergen, sin embargo, eso no quiere decir que tal partido o agrupación política se encuentra dividido o escindido, al contrario, eso es demostración de vitalidad en el interior del partido, y eso precisamente está sucediendo en el interior del Movimiento Al Socialismo”.

El expresidente de Bolivia negó que dentro del instrumento político que lidera pueda existir una corriente diferente a la consigna de lucha contra el imperialismo y acusó a Del Castillo de querer confundir a la población.

“Y decir: ‘hay diferentes corrientes políticas’, pues ¿están queriendo derechizar al MAS? Soy capaz de hacer un taller a algunos ministros y viceministros que están con esa corriente. Yo pedí, anteaño pasado en el aniversario del MAS-IPSP en La Paz, la dirección nacional para cuidar el aspecto ideológico y programático. Si en algún ministerio piensan (distinto), por favor. (Con) razón la gente dice (a) los compañeros: ‘los pititas están en el Gobierno’”, reclamó Morales.

El actual presidente del MAS aseguró que el Movimiento Nacionalista Revolucionario fue “derechizado” y sufrió un fraccionamiento total que derivó en la conformación de siete corrientes.

“Los militantes que somos de convicción y no de ambición, los militantes formados desde las bases, vamos a cuidar el (aspecto) ideológico, eso no está en debate. Y si hay algunos que no piensan así, pues van a tener que hacer su propio partido, están en su derecho, pero no van a derechizar al MAS con su pretexto de que hay varias corrientes políticas, significa que hay varias corrientes ideológicas”, advirtió el expresidente.

Fuente: noticiasfides.com