Hombre denuncia a su expareja por amenazas de muerte, narcotráfico y maltrato de su hijo

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo constató la veracidad de la denuncia y procedió a custodiar al menor.

Fuente: ANF

Un varón de Quillacollo, Cochabamba, denunció a su expareja tras recibir agresiones y amenazas de muerte, además de evidenciar el cuidado precario que recibe el hijo en común que ambos tienen.

“Estoy denunciando porque he recibido amenazas desde la madrugada de que me iba a matar y me ha mandado fotos de sus cajas de cocaína. Y más que todo, por la preocupación del bebé he venido acá a denunciar, para que se lo vayan a recoger. Le iba a visitar las veces que yo podía para llevarle leche o alguna que otra cosa que yo podía dar, pero ella siempre lo tomaba como mal, como nada y las veces que yo iba veía al bebé puro baño, caminando sin calzados. Le preguntaba ¿haz comido? Y me decían que no”, relató la víctima a radio Fides.

El afectado presentó la denuncia a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo que ya desarrolló una intervención en el domicilio de la sindicada para rescatar al menor. En la diligencia se pudo constatar el descuido y las malas condiciones en las que se criaba el infante.

Un grupo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico acompañó el operativo para secuestrar las sustancias controladas que yacían en poder de la mujer.

“Se llegó al lugar y se pudo evidenciar que el menor estaba en estado crítico, rodeado de heces fecales, en una suciedad extrema. En el tema de la mamá, se pudo evidenciar que vendía sustancias controladas”, relató una funcionaria de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo.