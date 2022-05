La destacada periodista Maggy Talavera ratifica que el poder político y económico están matando la verdad

La periodista cruceña Maggy Talavera, galardonada con el Premio de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, conversó con Asuntos Centrales y ratificó que el poder político y económico están matando la verdad.

En su discurso, durante el acto de entrega del reconocimiento, la destacada comunicadora también expresó que los futuros profesionales deben tener la capacidad de contrastar la información y no ser simplemente cajas de resonancia.

“Las presiones políticas y económicas son muy poderosas y hacen de todo. Y no es de ahora, lo sabemos hasta por Cirilo Barragán, que fue fusilado por Mariano Melgarejo a quien no le gustó algo que escribió…Desde entonces, siempre hubo de quienes están en el poder y no son democráticos, y también del poder económico”, manifestó.

Recomendó a las futuras generaciones de periodistas que no se debe tener miedo interpretar la información y dejar de ser cajas de resonancia. “No existe imparcialidad, sí la objetividad. En la objetividad están los hechos y está tu capacidad de pensar y contrastar la información…”, dijo.

Sobre el reconocimiento que recibió este martes, dijo que la sensación que sintió fue diferente y agradeció a sus colegas por la distinción.

«Muy importante, en lo profesional y personal este momento porque también estoy viviendo una madurez que me permite medir las cosas diferente. Incluso por las pérdidas, te da una dimensión distinta. Una perdida te hace reflexionar muchísimo y también por el momento que vivimos como periodistas. Yo dije estoy siendo muy bendecida por Dios», expresó Talavera.

Maggy tiene actualmente un programa radial en Radio Marítima y antes fue directora de Semanario Uno, El Deber y corresponsal de agencias de noticias. En la entrevista reveló que de niña quería ser profesora de kínder, pero una prima la convenció de buscar otra profesión. Finalmente, descubrió su vocación al realizar el periódico escolar en su colegio Santa Ana.

Aseguró que acertó al elegir su profesión y está encantada con su trabajo.

«Estuve muchas veces tentada a dejar el periodismo por las adversidades. Da rabia, nos es que te hagan un favor cuando vas y pedís un auspicio y tuve frustración en mi trabajo también. Pero lo mío es el periodismo, porque me gusta escuchar y contar, leer y escribir…», afirmó.