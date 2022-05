La ministra Verónica Navia plantea revisar el concepto de trabajo formal e informal y pide apoyo a la OIT

Para la autoridad, los gremialistas pagan patentes por el uso del espacio público y generan puestos de trabajo. Analistas sostienen que el tema tiene que ver con los aportes tributarios y no con la fuerza laboral

Fuente: El Deber

La ministra de Trabajo, Verónica Navia planteó la reconceptualización del trabajo formal e informal y pidió apoyo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reconocer a este sector como trabajadores. La propuesta no pasó desapercibida tomando en cuenta que en Bolivia el 80% de la economía es informal, según los informes del Banco Mundial.

La autoridad laboral recordó que las y los trabajadores gremiales de Bolivia pagan patentes de asentamiento por ocupar un espacio de venta, es un sector emprendedor que genera movimiento económico e incluso espacios laborales.

Navia sostuvo, durante la 1ra Reunión de Ministros de Trabajo, desarrollada en Lima (Perú), que los gremiales tienen acceso a un paquete crediticio exclusivo para el trabajador gremial y tienen el servicio gratuito de salud a través del Sistema Único de Salud.

La autoridad explicó que en Bolivia se cuenta con un anteproyecto de Ley de Protección al Trabajador Gremial, el mismo que fue remitido a la Asamblea Legislativa y que reconoce esta actividad como un derecho al trabajo, porque la actividad gremial o de comercio es realizada por personas trabajadoras.

Por estas razones, Navia pidió a los representantes de la OIT, que también participaron del encuentro internacional, trabajar juntos frente a la nueva realidad que dejó la pandemia a escala regional.

“Pido a los compañeros de la OIT que nos apoyen en esto, hay que reflexionar sobre el nuevo concepto de la informalidad. Hemos avanzado mucho en políticas de formalización del trabajo informal que en realidad es una ocupación que sostiene familias y que mueve la economía”, sostuvo Navia.

La ministra remarcó que no es posible que en la categorización de la actividad laboral del trabajo, los emprendedores figuren como no formales solo porque no perciben un salario y cuestionó que solo se considere trabajador a quien tiene relación laboral con un empleador, sin considerar la actividad propia como un trabajo.

Si bien no hay una relación laboral directa con un empleador, las protecciones laborales para los gremiales deben ser similares; es decir, acceso a la salud y a la jubilación, al crédito, a poder capitalizarse, estas son las nuevas formas de trabajo, explicó Navia.

En este sentido, Jaime Dunn, analista económico, precisó que lo que lo que no se cuestiona es al trabajador, sino al aporte tributario que se realiza al país.

Dunn hizo notar que lo formal se refiere a aquel que está dentro de las leyes vigentes, aquel empresario o emprendedor que tributa, que realiza aportes sociales, que cumple con los incrementos salariales, mientras que lo informal está ligado a las actividades que no tributan, que no pagan salarios dignos, que no realizan aportes sociales y mucho menos que no pagan un segundo aguinaldo.

