La razón por la que Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard en el juicio

Amber Heard decidió divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016 (Reuters)

El juicio por difamación de Amber Heard y Johnny Depp se reanudó después de una pausa de una semana, y la actriz de “Aquaman”, de 36 años, subió al estrado el lunes.

Depp, de 58 años, se niega a mirar a su ex mujer durante el juicio que se inició en abril en un tribunal de Virginia, EEUU. Unas de las abogadas del actor dio a conocer la razón por la que el protagonista de “Piratas del Caribe” evita tener contacto visual con Heard.

Camille Vasquez, una de las letradas del actor, le preguntó a Amber Heard si había notado que Depp no la había mirado a los ojos ni una sola vez en lo que lleva el proceso legal. “El Sr. Depp no te ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?”, le preguntó a la actriz mientras la interrogaba, a lo que ella respondió: “No que haya notado”.

“Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, Vasquez continuó. Heard le dijo: “Sí, lo he hecho”.

La letrada luego dijo: “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?”, lo que Heard confirmó. “Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, continuó la defensa. “No recuerdo si dijo eso”, aseguró la actriz.

La abogada de Depp luego reprodujo el audio de una de las últimas veces que la pareja se había visto, en la que Heard le ruega al actor que la abrace para despedirse.

A pesar de haber solicitado una orden de restricción en su contra en ese momento, Heard llamó a Depp para reunirse en un hotel en San Francisco en 2016. Una reunión a la que Depp testificó previamente que asistió con la esperanza de que “ella se retractara de sus mentiras” sobre él.

En la grabación se puede escuchar que cuando Heard trata de abrazar a Depp, él se niega y ella le dice: “Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”. Luego se escucha a Depp decir: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, preguntó Vasquez, refiriéndose a que Depp se negaba a mirar a Heard, a lo que ella respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”.

Hace unas semanas uno de los voceros de la actriz aseguró que Depp no tenía el valor de mirarla ante la jueza. “No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe”, apuntó.

Heard se emocionó en el estrado cuando explicó a la corte por qué Johnny Depp no puede mirarla: “Porque es culpable. Él sabe que está mintiendo. De lo contrario, ¿por qué no puede mirarme?”, dijo. “Sobreviví a ese hombre y estoy aquí, y puedo mirarlo”.

Antes del juicio, Heard dijo en un comunicado: “Espero que cuando concluya este caso, pueda seguir adelante y también Johnny. Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestro vida pasada frente al mundo”.

Depp demandó a Heard por supuesta difamación por un artículo de opinión que la actriz escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Depp ha pedido USD 50 millones por daños y perjuicios. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

Según expertos financieros presentados por sus abogados, el artículo le habría hecho perder unos 22,5 millones de dólares de ingresos previstos para la sexta película de “Piratas del Caribe”, de la que fue apartado.

La estrella, quien ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer, ha testificado que su “objetivo es la verdad” mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que se televisa en vivo a través de varios medios. Cuando Heard subió al estrado, le dijo al jurado: “Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”.

En noviembre de 2020, Depp perdió su muy publicitado caso de demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”. El tribunal confirmó las afirmaciones del medio como “sustancialmente ciertas” y Heard testificó para respaldar sus acusaciones. En marzo de 2021, se anuló su intento de revocar el fallo.

El juicio seguirá hasta el 27 de mayo. Luego, los siete miembros del jurado se retirarán para deliberar.