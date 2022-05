Los premios de Dellien: «Es una de las mayores victorias de mi carrera»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El tenista boliviano Hugo Dellien tuvo el debut soñado en el Roland Garros de este año al vencer en tres sets (6-3, 6-2 y 6-4) al austriaco Dominic Thiem, uno de los mejores tenistas del mundo. Además de avanzar a segunda ronda, ¿qué más ganó?

Con su triunfo sumó 45 puntos en el ranking ATP y se embolsó 90.000 dólares en total.

“Es una victoria muy especial para mí porque he jugado con jugadores muy grandes, partidos difíciles, pero no los estaba ganando. Es una de las mayores victorias de mi carrera”, resaltó Dellien, al final del duelo. También se aseguró de elogiar y tranquilizar a su rival.

“Creo que Dominic es un gran jugador. Seguro que volverá a un alto nivel. Volverá seguro para luchar por los mejores torneos», dijo el boliviano de 28 años.

Entrevistado por la cadena ESPN detalló: “Estoy en un buen momento de mi carrera y por eso pude jugar bien y mostrarme parejo durante todo el partido. No cedí mis saques y eso fue muy importante para ganar. Comenzando el segundo y tercer set por suerte puede quebrar y eso me dio un poco de tranquilidad. Afortunadamente Dominic me dio chances, especialmente en los últimos games. Lo único que faltaba era ganar un partido ante rivales con nombres y trayectoria”.