Loza tilda de «chiquillo inmaduro» a Mesa por bloquear elección del Defensor con llamadas telefónicas

“Llamo a las bancadas de la oposición que no obedezcan ninguna instrucción de afuera, sino que se coloquen la camiseta del pueblo boliviano, la camiseta de la Asamblea y elijamos nuestro Defensor del Pueblo sin obedecer instrucción política de afuera”, declaró a la red ATB en un video difundido por el senador en sus redes sociales.

Loza dijo que Comunidad Ciudadana asume el papel de oponerse por oponerse al gobierno del MAS y lamentó que la oposición no piense en el pueblo boliviano porque “recibe una llamada y bloquea la elección del Defensor”.

La elección en la Asamblea quedó trunca al no reunir dos tercios del total de los miembros presentes. El MAS solo no reúne dos tercios y depende de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos que decidieron no apoyar al candidato que tiene la mayor votación en el pleno.

La sesión fue declarada en cuarto intermedio sin fecha, mientras que la oposición decidió hacer vigilia para no ser sorprendida con una convocatoria de sorpresa y de esa manera el MAS logre los dos tercios sin la mayor presencia de la oposición.

Fuente: erbol.com.bo