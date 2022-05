Maida, víctima de feminicidio, denunció varias veces a su agresor pero no tuvo respuesta, reclamó su familia

La muerte de Maida Roca en manos de su concubino, quien la apuñaló varias veces, indignó a la familia doliente pues según la víctima denunció en varias ocasiones a su agresor y nadie le brindó garantías de seguridad. La Fiscalía indagará si existen antecedentes.

La mamá de Maida, Candelaria Chuvé, explicó que su hija había sufrido violencia por parte de su concubino Fernando G., asegurando que se había vuelto celoso. “Él era malo. Se puso celoso y no era así. En un comienzo era bien, no fue más que se pilló una mujer y no le gustaba que ella se peine, se pinte, se cambie. Le gustaba que ande sucia y él bien cambiadito”.

Candelaria contó que él la amenazaba y le había pedido que se aparte totalmente. “Le dije a Maida que se retire de Fernando que ya estaba peligroso porque la amenazaba. Te voy a matar, 30 años para mí no es nada, pero vos no vas a quedar ni para mí ni para nadie. Él quería llevársela a su casa a toda costa”.

Sobre las denuncias, la mamá doliente indicó que Maida denunció a su agresor. “Ni se diga cuantas veces, también le pidió pensión. Si no le hayan fallado (el Estado) esto no haya pasado”, señaló Candelaria.

La fiscal, Jilca Calvimontes, aseveró que como Fiscalía se encuentran apoyando a la familia y que “vamos a indagar para ver cuantas denuncias realizó la víctima. La familia indica que si hubo antecedentes”.

Tras ser consultada por las medidas y garantías de seguridad que Maida Roca debía recibir como denunciante de agresiones, Calvimontes aseguró que “debe existir la medida de protección. No le falló el Estado, son situaciones que escapan de cualquier denuncia que se haya realizado”.