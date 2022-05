Marcelo Claure explica cómo es volver a ser un emprendedor y su visión del futuro económico de América Latina

El empresario boliviano detalló a la plataforma Bloomberg Línea los lineamientos del Grupo Claure, los emprendimientos que realizará y su mirada del futuro económico de la región

Fuente: eldeber.com.bo

En una entrevista con la plataforma de noticias de economía, finanzas y negocios Bloomberg Línea, el empresario paceño Marcelo Claure detalla los primeros pasos que dará como emprendedor renacido, ahora desde su propia iniciativa, el Claure Group, y profundiza en lo que separa a fundadores como Adam Neumann (WeWork), y Larry Page (Google) en términos de escala y ejecución de sus empresas.

Según el empresario, que asumió el mando de WeWork como su presidente después de que Neumann fuera destituido como CEO en 2019, SoftBank fue capaz de “arreglar la compañía durante la pandemia y prepararla para (su) salida a bolsa”. WeWork, que llegó a tener un valor de $us 47.000 millones, tuvo su OPI a través de una SPAC en 2021 con una valoración de $us 9.000 millones. Hoy, la compañía tiene una capitalización de mercado de $us 4,76 mil millones. “Ahora la empresa está en camino de ofrecer rentabilidad en los próximos trimestres”, dijo Claure.

Claure, que dejó SoftBank a finales de enero por desacuerdos con Masayoshi Son sobre su compensación, luego de que creara un enorme valor para sus empresas. Dice también que mantendrá su relación con el fondo en privado y que prefiere centrarse en sus próximos pasos invirtiendo con oficina familiar, el multimillonario Grupo Claure, que anunciará nuevas inversiones en breve.

Aquí algunas de las frases que lanza en la extensa entrevista:

“ No es fácil crear grandes empresas, a veces contratas más gente de la que necesitas, entonces los buenos emprendedores a veces como que se ajustan el cinturón, apuestan a quien tienen, y cuando vuelven a crecer contratan gente nueva, no hay secreto ninguno, eso pasa. Son pocas las empresas que no tienen que pasar por estas fases”

Su transición como capitalista de riesgo independiente

“La transición va muy bien. Es muy agradable tener tiempo para mí y mi familia después de probablemente 30 años de trabajo para poder dedicar mi tiempo a las cosas que me gusta hacer, que es básicamente ayudar a emprendedores en el mundo con todo lo que he aprendido estos últimos 30 años. Así que ha estado muy bien”

Acerca de su relación con Masayoshi Son y SoftBank

“Mi relación con Masa y SoftBank es muy buena por supuesto. Creo que llegó el momento de irme después de haber hecho todo lo que tenía que hacer dentro de SoftBank. Fueron años fascinantes que empezaron en 2014 cuando SoftBank compró mi empresa Brightstar y luego me llevó a transformar Sprint. Posteriormente me llevó a Tokio para ser COO de Softbank, a Miami para iniciar la presencia de SoftBank en América Latina, y luego de vuelta a Nueva York para ayudar a transformar WeWork. Así que, coincidí en que todo lo que tenía que hacer en SoftBank había terminado y quería volver a ser un emprendedor. Así que todo está yendo bien, va según lo planeado.”

Su opinión de Adam Neumann (WeWork)

“Creo que Adam Neumann tenía una gran visión para el negocio. A escala, tuvo problemas de ejecución que le impidieron cumplir las expectativas. Por eso creo que las empresas tienen diferentes etapas en su vida. Por ejemplo, creo que la idea, el sueño que trajo Adam Neumann y creo que (en cuanto a la ejecución) las empresas pasan por diferentes ciclos y necesitan diferentes tipos de personas.

Su opinión de Larry Page (Google)

Creo que el mejor caso de estudio es el de Larry Page, que fundó Google. A medida que la empresa crecía, tuvo la visión de incorporar a profesionales de la gestión, que dieron un giro a Google desde diferentes dimensiones; así que creo que hay diferentes fundadores.

Algunos fundadores pueden llevar a cabo todo el proceso, desde el desarrollo de una idea hasta la puesta en marcha de la empresa y su ampliación, y otros fundadores se dan cuenta de que su fuerza no está en la ampliación de la empresa y la gestión de una gran organización, por lo que traen un management diferente. Depende del fundador, depende de las circunstancias y depende del sector. No todas las empresas son iguales.

La situación actual de Claure Group

“Se trata básicamente de mi Family Office, un Family Office multimillonario que está invirtiendo en empresas. No estoy autorizado a crear mi propio fondo, por el momento, no tengo ningún acuerdo de competencia para crear mi propio fondo; sin embargo, estoy autorizado a invertir desde mi propia Family Office, y en las próximas semanas verá que estamos invirtiendo varios cientos de millones de dólares. En las próximas semanas, empezaremos a anunciar las primeras inversiones”

Inversiones del Claure Group

“Se basan en todo. Invertimos en bienes raíces, tecnología, en juegos, vamos a invertir en cripto, público, privado, y capital semilla, es una combinación de todo. Lo que no se me permite hacer es (…) levantar un fondo específico, pero lo que sí se me permite hacer es básicamente invertir en fondos. Así que me verás ayudar a los empresarios invirtiendo en fondos, y puedo invertir directamente en empresas. Sólo que no se me permite levantar mi propio fondo.

Nos gusta respaldar a los fundadores excepcionales que construyen grandes empresas, más o menos en todos los sectores de la economía, por lo que estamos buscando grandes fundadores con grandes empresas a las que no sólo podemos aportar más capital, sino también mi experiencia de lo que he aprendido estos años.

Acerca de América Latina

«Soy muy optimista con respecto a América Latina. Creo que América Latina tendrá grandes años por delante. Tenemos muchos vientos a favor, como el precio de las materias primas. Las materias primas desempeñarán un papel clave en el futuro, especialmente por la situación geopolítica, pero también porque la revolución de lo eléctrico puede influir. Sabemos que controlamos la mayor parte del litio. El 60% del litio actual se encuentra en el triángulo del litio, en Chile, Argentina y Bolivia. Y México tiene una gran oferta de materias primas, por lo que va a haber una gran afluencia de capital hacia las materias primas».

«Asimismo, la situación geopolítica ha obligado a muchas empresas a replantearse su cadena de suministro. Estamos pasando de la globalización a la regionalización, lo que significa que los mercados occidentales, como el de EE.UU., quieren tener cadenas de suministro que tal vez no sean tan eficientes, pero sí con menos riesgo, y creo que en ese caso México jugará un papel clave en el traslado de la fabricación a México para servir a la cadena de suministro en las economías occidentales»

» En tercer lugar, América Latina está llegando tarde a la disrupción tecnológica y a la innovación. Por lo tanto, aunque hayamos tenido unos últimos tres años fantásticos, venimos de atrás, así que hay mucha inversión e innovación, hay mucha disrupción para los emprendedores en América Latina. Así que soy muy optimista sobre América Latina en su conjunto»

«Obviamente, estamos en tiempos difíciles si se observa la triple tormenta de crisis financieras que podrían llevar a la recesión. Tenemos la guerra en Ucrania, y luego tenemos una pandemia que parece no desaparecer nunca. Cuando pensamos que por fin va a desaparecer, entonces tenemos a China paralizada. Así que veo dos mundos diferentes, buenos para América Latina, con fuertes vientos en contra en el lado macro. Creo que el mundo del capital de riesgo se ajustará, nada cambiará, y habrá flujo de capital, pero creo que las valoraciones se ajustarán».

«Creo que el mercado no pagará por el crecimiento. El mercado pagará por el crecimiento rentable, que es algo que con el capital de riesgo va a ocurrir en muchos casos debido a que el costo del capital es muy bajo. Había mucha más tolerancia para que la rentabilidad llegara en una etapa posterior. Creo que ahora las empresas se ven obligadas a mostrar un camino claro hacia la rentabilidad. No significa que las empresas tengan que ser rentables, pero tiene que haber una hoja de ruta de un año para la rentabilidad y también las empresas se van a beneficiar de ella. Es un ciclo más, por lo que tenemos que ser inteligentes para superar este nuevo ciclo económico que se avecina»