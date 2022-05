Masistas se mofan del matrimonio de Camacho y sigue polémica por el color de las obras

Desde la Gobernación defendieron la gestión de Camacho resaltando la ejecución presupuestaria de 2021 y rechazaron la intromisión a la vida personal de la autoridad.

El diputado Céspedes y el viceministro Ruíz. Foto: Composición ANF

La Paz, 18 de mayo de 2022 .- El diputado del MAS, Ángelo Céspedes, y el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, se mofaron del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señalando que tendrá más matrimonios que obras. Las burlas surgen luego que el gobernador llamó desubicado al presidente Luis Arce por decir que las obras llegan al oriente de color azul y no podrán ser pintadas de verde.

“Lamentamos las declaraciones (de Camacho), nuestro presidente durante su primer año de gestión se ha preocupado de la lucha contra el Covid-19 y yo no conozco ninguna obra del gobernador de Santa Cruz, es más, hablaba con un amigo de Santa Cruz y me decía que parece que (Camacho) va a tener más matrimonios que obras en Santa Cruz”, dijo Ruíz en declaraciones a la prensa.

>El diputado Céspedes regaló al gobernador cruceño dos baldes de pintura, una pequeña y otra grande. Dijo que la pequeña representa el tamaño de obras que está haciendo Camacho y la grande “es para que este año deje de estar de luna de miel” y trabaje por Santa Cruz.

Santa Cruz no necesita pequeñas, Santa Cruz necesita pintar obras grandes, no importa el color que quiera, le estoy regalando en blanco, pero lo importante es que mi departamento necesita obras, por eso quiero reprochar públicamente cuando él quiere cuestionar por qué mi presidente (Luis Arce) entrega obras y las pinta. Yo le doy pintura al señor Camacho, pero trabaje por Santa Cruz y deje de ser incapaz”, protestó el legislador.

Ruiz y Céspedes no son las únicas autoridades que salieron en defensa del presidente Luis Arce. El martes, los ministros de la Presidencia y de Gobierno, María Nela Prada y Eduardo Del Castillo, respectivamente, mandaron a Camacho a trabajar y presentar obras para que las pinte del color que quiera.

El asesor de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, salió en defensa de la gestión de Camacho y recordó que en 2021 se ejecutó más del 85% de su presupuesto. Resaltó que ese mismo año, el presidente Arce solo ejecutó el 65%.

El funcionario departamental rechazó las intromisiones de masistas en la vida personal del gobernador. “Como no tienen ningún tipo de argumento sustentable en contra del gobernador, ellos utilizan estas cuestiones personales para atacarlo”, dijo.

Por su lado, el senador Erik Morón coincidió con Camacho y dijo que a los ciudadanos no les importa de qué color son las obras y que lo importante es que existan obras en todo el país.Sin embargo, resaltó que 30% del Producto Interno Bruto (PIB) es el aporte del departamento de Santa Cruz. “Se encuentran con la plata de los cruceños obras en todo el país, por eso las obras no deben tener color y mucho menos imágenes de ninguna persona”, enfatizó.