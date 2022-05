México Chico: pobladores controlan la megaferia chapareña de autos chutos

Fuente: paginasiete.bo

María Mena M. / Cochabamba

Ubicada en el corazón del Chapare, convoca a cientos de compradores y vendedores de autos sin documentos. Opera libre de control policial o aduanero, aunque los lugareños cobran una entrada para ingresar. Muchos la conocen como la “feria de chutos de Ivirgarzama”, otros la llaman “México Chico”.

“Cada año va creciendo esa feria. Cuando fui con un amigo nos cobraron 10 bolivianos por persona para ingresar. Tiene una entrada principal y ahí está parada gente del lugar para cobrar”, cuenta Marco L. respecto a la autoventa de autos indocumentados o chutos de Ivirgarzama, la más grande de Cochabamba.

Los posibles compradores pueden acceder al lugar luego de pagar la entrada; pero quien quiera vender un vehículo sin documentos debe estar afiliado a alguna de las asociaciones establecidas. “No habrá Policía, pero hay control”, dice Marco.

“México Chico”, la polémica

Aunque opera desde hace varios años, “México Chico” adquirió notoriedad hace tres semanas, cuando el responsable de la ONG chilena Grupo Búsqueda de Vehículos Robados, Hugo Bustos, reveló que allí encontraron vehículos robados en su país. Bustos fue quien reveló el ilícito de venta de vehículos robados e indocumentados que involucra a miembros de la Policía Boliviana Nacional.

“Esos vehículos robados estaban en ‘México Chico’. A ese lugar no se puede entrar (a rescatar vehículos robados) porque es peligroso, tampoco va la Policía, no entran las autoridades, no se puede hacer nada. Pregunte a la gente de ese lugar cómo es México Chico, allá no se meterán los policías a realizar un operativo”, aseguró Bustos.

Después de la denuncia del investigador chileno, cocaleros del Movimiento Al Socialismo (MAS) negaron la existencia del llamado “México Chico”. El senador oficialista Leonardo Loza calificó al denunciante como “mentiroso” y a sus afirmaciones como “políticas”

Incluso el líder MAS, Evo Morales, se pronunció al respecto a través de Twitter. “Desmentimos la falsedad de la supuesta existencia de un ‘México Chico’ en el trópico de Cochabamba. En 2011, agentes chilenos y la DEA trataron de involucrar a la dirigencia cocalera en una investigación. Ahora un excarabinero acusado de robo en su país trata de hacer lo mismo”, sostuvo el exmandatario.

Megaplaya de chutos

La autoventa de Ivirgarzama, en el municipio de Puerto Villarroel es muy conocida en el Chapare. Sin embargo, los lugareños la llaman autoventa, la feria o playa de autos. El sobrenombre de “México Chico” es nuevo.

“Quizás algunos lo llamen así (México Chico), pero acá solo le dicen la feria de autos”, precisa Juan, habitante del municipio de Villa Tunari dedicado al transporte de pasajeros en moto.

La playa de chutos, según la explicación de Juan, está distante a una hora y media desde Villa Tunari. Se encuentra en el barrio Linares, de Ivirgarzama, y funciona solo los domingos.

Tiene una entrada principal, donde los vecinos habilitaron algo similar a una tranca o retén para controlar el ingreso de los visitantes, a quienes cobran 10 bolivianos para “el mantenimiento del barrio”.

La feria tiene más de una década y con el tiempo creció en espacio y popularidad. Hace cinco años los vehículos se exhibían en un espacio que no superaba las tres cuadras, ahora ocupan más de diez manzanas, explica Juan y con él coinciden otros entrevistados.

Los chuteros están organizados en asociaciones y si alguien -habitante del Chapare u otra región- quiere vender un motorizado, debe estar afiliado.

“Solo ofrecen autos sin placa. Yo quería vender mi moto y comprarme otra, pero están conformados en asociaciones y tenía que afiliarme, así que no lo pude hacer. Además, yo quería comprar con documentos, porque para trabajar en transporte público sí o sí debe tener papeles o te decomisan en operativos sorpresa”, cuenta Juan.

Acorde a los tiempos, las asociaciones también ofertan los autos indocumentados que venden en la feria mediante las redes sociales, sobre todo en el Facebook. “Ponen fotos de lo que traen con precios y ahí se puede encontrar variedad de modelos de autos y motocicletas. Eso es bueno porque así te eliges tu chutito y solo viajas a pagarlo y recogerlo”, opina Marco.

Sin control policial

En los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Shinahota, Puerto Villarroel y Entre Ríos -del trópico cochabambino- es habitual observar la libre circulación de autos chutos pese a la presencia policial.

El pasado 7 de mayo, el comandante regional de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, aseguró que no es competencia de la institución verde olivo intervenir ferias de autos indocumentados porque mientras los chutos no estén en movimiento, no infringen la ley.

“Esa atribución, la función de fiscalizar un vehículo documentado o no, no es atribución de la Policía Boliviana”, sostuvo la autoridad del verde olivo.