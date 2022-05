«Mis amores, ¿por qué me han dejado?», despiden a los 3 hermanitos que fallecieron intoxicados

Los cuerpos de los tres hermanitos fueron enterrados en el cementerio General en la ciudad de La Paz.

Sin fuerzas y con el corazón roto, Jhenny despidió a sus tres hijos, dos adolescentes de 15 y 12, y una niña de seis años, que murieron intoxicados tras inhalar monóxido de carbono en su vivienda ubicado en la zona Vino Tinto, en La Paz.

La progenitora dio el último adiós a sus retoños en medio de lágrimas en el cementerio General de la urbe paceña.

“Mis amores, qué hemos dicho, los cuatro vamos a salir adelante, los cuatro hijitos, por qué me han dejado hijitos, por qué no me han llevado. Si éramos los cuatro, por qué, si yo les decía que los iba a sacar adelante, me decían que iban a salir profesionales”, afirmó la mamá en medio del entierro de sus pequeños.

La mujer con lágrimas en los ojos y rodeada de sus familiares recordó que su hija de seis años era las más alegre de su familia.

“Nos hacías reir todo el tiempo, era las más hiperactiva. Cómo puedo olvidarme de mis amores (…) Hijita, ¿dónde estás?, ayudame, quisiera que mes estés abrazando y diciéndome, mami no llores”, dice, mientras abraza el ataúd blanco de su pequeña en el camposanto.

De acuerdo a los reportes policiales, los menores se durmieron mientras preparaban sus alimentos la mañana del pasado jueves. El hecho ocurrió en su casa ubicada en la zona de Vino Tinto, de la ciudad de La Paz donde habitaban en un monoambiente. Ellos se encontraban solos en la vivienda.

Según relato de los vecinos, Jhenny vivía sola con sus tres hijos, a quienes desde que encontró trabajo los dejaba solos todo el día, hasta su retorno.

La mujer era prácticamente madre y padre, pues no se sabe nada del progenitor, ella mantenía su hogar y según el tío de los niños el adolescente de 15 años era quien estaba a cargo de sus dos hermanitos.

/ANF/

Fuente: noticiasfides.com