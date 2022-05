Morales sugiere a ministros como Del Castillo informarse o formar su propio partido

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Muy molesto, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, volvió a estrellarse este domingo contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y otros miembros del gabinete del presidente Luis Arce que consideren que en su partido hay distintas corrientes políticas.

A ellos les sugirió informarse sobre la historia del MAS y del movimiento indígena o, en su caso, si pretenden “derechizar” a este partido, formar uno propio.

Ya antes Morales sugirió el cambio de Del Castillo en el gabinete e insinuó su cercanía con la agencia antidroga estadounidense DEA. En la semana que concluye, escribió dos tuits señalando que parecería que la cartera de Gobierno coordina planes con la DEA y la agencia de cooperación estadounidense USAID.

¿Quién asesora al Ministerio de Gobierno? ¿USAID? ¿La DEA? No comprendemos por qué replica un programa que USAID ya impuso con los gobiernos neoliberales. Nosotros expulsamos a USAID por su injerencia en los asuntos internos de Bolivia y la conspiración contra nuestra democracia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 19, 2022

Este domingo, durante su programa en Radio Kawsachun Coca, no mencionó textualmente a Del Castillo, pero leyó las declaraciones que esta autoridad hizo a principios de mes, cuando señaló que en el MAS convergen diversas corrientes políticas, lo que no quiere decir que esté dividido.

También puede leer: Del Castillo: En el MAS convergen diversas corrientes políticas, lo que no quiere decir que esté dividido

“No comparto con algunos ministros que dicen que en el MAS convergen diferentes corrientes políticas, lo que no quiere decir que esté dividido. No hay diferentes corrientes políticas ¡Por favor!”, exclamó.

Dijo que hay “algunos miembros de nuestro gobierno nacional” que están queriendo hacer ver que hay esas corrientes, lo que en su criterio apuntaría a “derechizar” al MAS, tal como ocurrió hace años con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que al final se fracturó en varios frentes.

“Si tienen dudas se equivocan, que repasen la historia del Movimiento Al Socialismo y del movimiento indígena, fundamentalmente (…) Decir que en el MAS hay diferentes corrientes políticas…están queriendo derechizar al MAS”, afirmó.

Dijo que estas afirmaciones motivan las denuncias internas sobre la presencia de “pititas” en la estructura gubernamental y que sería capaz de hacer un taller “para algunos ministros o viceministros que están con esa corriente”.

“Algunos operadores del gabinete que digan que en el MAS convergen diferentes corrientes políticas, no saben la historia del MAS entonces. Es una pena escuchar que unas pocas autoridades piensen así”, insistió, para luego sentenciar: “Si algunos piensan así, que hagan su partido; están en su derecho, pero no van a derechizar al MAS so pretexto de que hay varias corrientes políticas”.