“No hay discriminación de ningún tipo”, pedagogo analiza caso de agresión verbal en la Uagrm

Fuente:Unitel

El pedagogo también observó que “no hay discriminación de ningún tipo”. Sostuvo que “la alumna no hace discriminación por criticar a una catedrática. Tiene derecho a hacerlo” y apuntó que “la catedrática no hace discriminación, hace una barbaridad de falta de educación al responder de esa manera”.

Finalmente, consideró que la denuncia es una ‘cortina de humo’ para que se olvide casos como la querella contra Max Mendoza, e dirigente universitario de 52 años que tiene detención preventiva, acusado de beneficiarse de manera irregular de un cargo en la universidad pública y de un suelo de más de 20 mil bolivianos mensuales. ​

El martes se difundió un audio en el que se escucha a la acusada decir: «Hasta vómito me da de saber qué estás en mi clase… Decirte imbécil es un adulo a vos».

En el audio también se escucha que tras una crítica de la alumna, la docente respondió: «A mí no me vas a decir que no sé enseñar. ¿Quién sos pues vos?, sos una malvada. A mí no me vas a decir que no sé enseñar, te doy doctorado. Yo soy dueña y señora de mi clase, no te quiero soportar tu mala crianza, sos una vacía del alma».