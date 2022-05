Obrero advirtió que el cerro se rajaba, el contratista le dijo: ¿acaso tienes miedo a la muerte?

“Uno nomas se ha venido todo encima y yo he tratado de correr lo más lejos que he podido, pero la tierra me ha enterrado, a dos compañeros más ha enterrado. Una madera me ha tumbado de la espalda y de eso he volado hacia adelante y todo se me ha venido hacia mí, no podía respirar mucho, ya se me estaba quitando el aire, otra vez se me venía la tierra, otra vez se ha vuelto a caer”, recordó los difíciles momentos que pasó.

Gladys Paco, madre de Ángel, pide a la empresa contratista cubrir los gastos médicos de su hijo. Señaló que la noche del jueves solo le dio Bs 700 para cubrir los gastos y se comprometió a ir al hospital este viernes para ayudar. Espera que cumpla con su palabra. Su madre no puede evitar las lágrimas y la aflicción de ver a su hijo delicado. “Mi hijo es joven, es muy activo, por eso es que buscó trabajar como albañil, yo no quería que trabaje en esos lugares, hay construcciones a media obra ahí anda le he dicho”. Entre tanto, Ángel describió que el cuerpo y en especial las piernas están adoloridas, tiene dificultades para moverse. Espera ser indemnizado por las consecuencias o secuelas que puede tener semejante accidente. A pesar de su estado, el joven dice que necesita volver a trabajar porque tiene deudas que cubrir, dijo apenado por le momento que está viviendo. De acuerdo al informe de la Alcaldía paceña, Desarrollo de Inmobiliarios Salinas (DISA) es la empresa encargada de la construcción y desde que ocurrió la tragedia los representantes no aparecieron en el lugar de los hechos.