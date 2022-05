Opositores presumen que Evo busca la cabeza de Del Castillo para que retorne Quintana

Desde Comunidad Ciudadana (CC), consideran que en la nueva interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, prevista para fin de mes, el bloque de parlamentarios afines a Morales censurará al ministro de Gobierno.

Fuente: Red Uno

La oposición política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presume que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, busca la cabeza del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para que sea reemplazado por el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, persona de confianza del expresidente durante su gestión.

Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), aseguró que las declaraciones del líder del MAS y expresidente sobre “derechizar” al partido en función de gobierno fue un nuevo ataque a Del Castillo, quien es persona de confianza del jefe de Estado, Luis Arce Catacora.

“Efectivamente, Evo Morales quiere la cabeza del ministro Eduardo Del Castillo, seguramente lo quiere sacar para colocar en su lugar a Juan Ramón Quintana. Entonces, es claro que la división en el MAS continúa, están en pie de guerra los dos bloques del MAS y por eso Evo Morales ataca a Eduardo Del Castillo y todos sabemos que Eduardo Del Castillo es persona de confianza del presidente Luis Arce”, aseveró Astorga.

En la víspera, Morales aseguró que es un militante de convicción y no de ambición, por lo que defenderá la ideología del MAS de aseveraciones que aseguran que al interior del instrumento político existen diferentes corrientes políticas, declaraciones vistas como intentos de “derechizar” el partido en función de Gobierno.

“Acá somos, pues, un movimiento político con ideología y con principios. Y no comparto, como algunos ministros dicen, que en el MAS ‘convergen diversas corrientes políticas, lo que no quiere decir que esté dividido’. No hay diferentes corrientes políticas, por favor. Algunos miembros de nuestro Gobierno nacional, ¿Qué están queriendo decir?, ¿Qué aquí hay derecha, izquierda? Si alguien tiene esa duda, se equivoca”, dijo el líder cocalero de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba este domingo.

En criterio de Astorga, Morales está elevando el tono contra el ministro Del Castillo y posiblemente en la nueva interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional prevista para fin de mes sobre el tema de la inseguridad en el municipio de El Alto, el bloque de parlamentarios afines a Morales censurará a la autoridad.

El parlamentario de CC argumentó que es evidente que en el Legislativo existen dos alas del MAS, una que sigue los lineamientos de Luis Arce y otra que sigue al expresidente Morales.

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes (CC) manifestó que está claro que Morales quiere comandar con su gente el Ministerio de Gobierno y por eso surgen diferentes ataques contra la actual autoridad. Además, sospecha que la presión de Morales hacia el Gobierno crece.

“Estamos viendo que la presión del señor Evo Morales está entrando por la ventana al Gobierno, esperemos que el presidente del Estado se ponga los pantalones y no permita mayor injerencia, de lo contrario él mismo se estará dando el tiro al pie y su gestión va quedar con mayor desprestigio y, como hemos dicho desde el principio, con nula gestión y nulos resultados”, señaló.

No es la primera vez que Morales ataca a Del Castillo, anteriormente lo hizo con la presentación de “narcoaudios” y ahora con la referencia de que algunos ministros pretender hacer creer que al interior del MAS hay diferentes partidos.