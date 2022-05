Perito rechazó contrato en la UMSA para investigar memes: “El objetivo era blindar a seguridad”

Fuente: Unitel

Tras difundirse una resolución de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la que señala que se iba a contratar a un perito informático para investigar quiénes publicaron memes contra un dirigente de esa casa de estudios superiores, el experto habló con Unitel y señaló que rechazó la propuesta laboral pues su trabajo consistía en blindar la seguridad de esta universidad y que fue desvirtuado.

“Esta mañana he rechazado la propuesta de contratación porque no he aceptado la propuesta”, manifestó Luis Fernando Zegarra, abogado especialista en Cibercrimen.

El profesional señaló que lo que se debatió en el Consejo Universitario era blindar la seguridad de las plataformas digitales de la UMSA, con el objetivo de certificar que un documento que se comparte en la red es real o ha sido alterado.

“Por ejemplo, asignar un código QR a las publicaciones y de esta manera se autentifique que una publicación es original y no una recreación”, señaló Zegarra.

El experto atribuyó su decisión a la “mala información” que se difundió en las redes sociales y a una “descontextualización con motivos políticos» de la resolución de contratación.

“Cuando lees se trata incluso de sesgar la libertad de prensa o que se va a identificar personas para sancionarlos, no era el espíritu de lo mencionado en el Consejo Universitario”, concluye Zegarra.