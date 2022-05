Piden reinstalar de inmediato audiencia contra Áñez y abogados alertan que sería ilegal en fin de semana

Los abogados afirman que no existen plazos vencidos o problemas del proceso.

Fuente: El Deber

La exigencia de instalar “de inmediato” la audiencia final del caso ‘golpe II’ fue alertada por los abogados defensores quienes manifestaron que no se podría realizar la misma en fin de semana porque se debe cumplir la ley que habla de audiencias en horario laboral.

“Desde la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos no solo saludamos la resolución del TCP, sino que estamos exigiendo que se instale inmediatamente la fase final de este proceso que ineludiblemente no tiene que tener ninguna suspensión”, declaró Nadeshda Guevara, abogada de la organización, Pro Derechos Humanos.

El jueves se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió su resolución de rechazo sobre la acción de inconstitucionalidad concreta que presentó la defensa de la expresidenta, Jeanine Áñez. Luego de ese paso solo resta que el juicio concluya con una última audiencia.

Roger Valverde, defensor del almirante Gustavo Arce San Martín, aseveró que el Tribunal Segundo de Sentencia, a cargo de este caso, podría sesionar la siguiente semana en el mejor de los casos, y que este viernes ellos no fueron notificados con la reanudación de la sesión.

“Hay que hacer notar que no podemos reanudar, sería algo irracional, no se están venciendo los plazos, no hay esa premura, no hay problemas, por lo menos considero que el lunes o martes nos notificarán con la reanudación del juicio”, declaró el abogado.

Sin embargo, dijo que es poco usual que las autoridades judiciales del caso y el propio TCP hubieran actuado de manera tan acelerada para despejar los obstáculos judiciales y recordó cómo se realizaron las audiencias del juicio de forma diaria y con sesiones de hasta más de 12 horas continuas.

Las partes acusadoras en este caso son: la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Senadores. Los representantes legales de estas instituciones no se pronunciaron sobre la celeridad del proceso.

Pero el ministro de Justicia, Iván Lima, en Santa Cruz, dijo que el Tribunal Segundo de Sentencia, no tiene ningún obstáculo para reanudar de inmediato la audiencia final que dará el veredicto sobre el caso ‘golpe II’.