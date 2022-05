Piraí Vaca da un gran giro con «Rock en la sangre»

Canciones de Queen, Sting, Eric Clapton, AC/DC y Yiruma forman parte del nuevo repertorio que interpretará, a lo largo y ancho del país, el afamado guitarrista Piraí Vaca, en un cara a cara con su público, a dos años del inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Entre mayo y agosto de este año, el artista cruceño recorrerá ocho ciudades, con una temporada de conciertos que tituló “Rock en la sangre”, que se inicia el 26 de mayo en Sucre y prosigue tres días después, domingo 29, en Samaipata. En junio actuará en La Paz, en el teatro Municipal, del 10 al 12; en Cochabamba se presentará el 18 y 19 en el teatro Adela Zamudio, y para cerrar sus presentaciones del mes, estará en Oruro en el salón Luis Beltrán, el miércoles 22. Asimismo, el artista planeó que en julio ofrecerá conciertos en Santa Cruz, Potosí y Trinidad, y en agosto cerrará su gira con una actuación en Tarija.

En una entrevista con Los Tiempos, Piraí Vaca dijo que es extraordinario volver “en vivo” a los escenarios después de dos años de no haber actuado en ninguna parte del mundo, que en tiempo real no parece mucho, pero que él sintió que fue una eternidad.

“Para alguien que vivía seis meses en escenarios fuera del país, estar de regreso es una sensación maravillosa. Es sentir que cumples con la misión que Dios te ha encomendado en este mundo”, afirmó tras aclarar que no se trata de un trabajo que le da para pagar sus cuentas, sino que se trata de su vida misma.

Sobre el repertorio que eligió, de artistas y grupos como Queen, Clapton, Sting, AC/DC y Yiruma, además de la canción oficial de Avengers, el guitarrista explicó que no es casual. “Hasta antes de la pandemia vivía en lo urgente y lo inmediato, dejando un poco de lado lo importante. Para mantenerse en la vida de concertista, se requiere de mucho estudio todos los días y te deja poco tiempo para otras cosas”, afirmó.

A la pregunta de por qué nos trae rock y pop, Vaca comentó que la pandemia le hizo reflexionar sobre las cosas que quiere hacer, como son los arreglos musicales, que hizo por última vez hace 15 años para su disco Aires indios. “Sin embargo, en este último tiempo, hice montones de arreglos y ya acumulé un número considerable, y otro tanto está en proceso de ser concluido, sobre todo de música rock y pop, que forman una parte importante en mi vida y que no había exteriorizado”, agregó.

Recuerdos musicales

Comentó que tiene dos imágenes claras sobre su relación con la música. La primera es cuando tenía seis a siete años, es el recuerdo de un casete amarillo, en el que de un lado estaba el Concierto de Aranjuez y del otro el concierto No 5 para piano de Beethoven. “La segunda imagen clara que tengo es de unos 11, 12 o 13 años. Mi escritorio estaba lleno de ollas y yo tocaba con mis baquetas, como si fuera mi batería, mientras acompañaba la música de AC/DC. Entonces, el rock ha sido algo vital para mí. También para mi aprendizaje. La energía que yo pongo en la música que toco, y que no es rock, proviene de esa fuente. Tiene una fuerza remota que me subyuga a mí mismo y también creo que a los demás”, dijo.

Sobre cuánto demora en hacer los arreglos para un solo de guitarra, Piraí explicó que no se trata de achicar una canción, tocada por una banda, para guitarra. “Ése no es un proceso creativo.

Requiere otras habilidades. Cada uno de estos arreglos ha sido en principio una montaña inexpugnable para mí. Primero fue cómo traducir las notas, luego cómo hacer que el espíritu y la fuerza estén ahí. Y, claro, que no sea sólo una versión anecdótica”, dijo al mencionar que trabajar en los arreglos ha sido un proceso durísimo y largo, como un año.