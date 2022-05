Presidente de la CAO: «Nunca estaremos a favor de la especulación»

La CAO sigue presto al diálogo con el Gobierno.

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, (CAO) ante las aseveraciones del gobierno nacional sobre productores cometen agio con el maiz, dejó en claro que como sector productivo nunca estarán a favor de la especulación porque mata a los productores.

Justiniano pidió no poner en tela de juicio a los productores. Hasta la fecha no hay respuesta a su convocatoria al diálogo pedido al Gobierno, recordó que la condición de productor se la da la actividad que desarrolla no el departamento.