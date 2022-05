Presidente del Senado manda a callar a Mesa y Barrientos responde: esa es la democracia del MAS

Andrónico Rodríguez cuestionó al líder opositor tras los dos intentos de votación fallidos para la designación del Defensor del Pueblo

Fuente: noticiasfides.com

Dos senadores del MAS arremeten contra el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, incluso mandó a que se calle, luego que el oficialismo no logró los dos tercios para designar al nuevo Defensor del Pueblo.

“Qué incoherencias Sr. Carlos Mesa, le pido que no politice el proceso de elección y designación del Defensor del Pueblo, sería mejor que se calle, porque falta a la verdad ante el país”, manifestó Rodríguez en un mensaje vía su Twitter.

La respuesta de CC no se dejó esperar, la senadora Andrea Barrientos criticó las declaraciones de su colega. “Presidente del Senado mandando a callar un exPresidente y líder de la oposición, esa es la «democracia» del MAS. El MAS rompió la posibilidad de tener un Defensor del Pueblo para las y los bolivianos por buscar un Defensor del MAS”.

Mesa, afirmó el viernes que la bancada de CC logró “detener la intención oficialista de elegir un defensor del MAS”, después que el jueves el oficialismo intentó dos votaciones fallidas para designar al titular de la Defensoría del Pueblo.

“Con firmeza y unidad nuestra bancada logró detener la intención oficialista de elegir un defensor del MAS. No vamos a transigir ni negociar la voluntad popular que exige una autoridad independiente, proba e idónea, que acabe con el control masista en la Defensoría del Pueblo”, dijo.

Rodríguez respondió, afirmó que la bancada de CC incurre en incongruencias después que rechazó categóricamente todo el proceso del trabajo de la Comisión Mixta de Constitución, instancia que llevó adelante la selección de candidatos a la Defensoría del Pueblo.

Acotó que asumieron esa posición “porque supuestamente los 7 postulantes finalistas son masistas”, por lo tanto, no viabilizarán y que votarán en blanco. No obstante, “Ahora, el dueño de CC instruye a sus asambleístas a que voten a favor de la postulante Evelin Cossio”.

En tanto que, su colega Leonardo Loza (MAS) se sumó a las críticas a Mesa, “Lamento que algunos políticos como (Carlos) Mesa estén actuando como un chiquillo inmaduro, imponiendo decisiones de afuera a los asambleístas que incluso están de acuerdo con la elección del defensor», precisó.

Barrientos acotó que el oficialismo ya tiene su candidato que es Pedro Callisaya, impugnado por su bancada por la afinidad con el partido de gobierno, pero no se dio lugar. Sin embargo, señaló que en la fase de méritos descalificaron a dos candidatos que cumplían con todos los requisitos.

“Ante la politización de un proceso que debiera ser transparente y probó en un país manchado por su autoritarismo, falta de institucionalidad y alarmante incremento de la violación de los DDHH, nos vimos obligados a denunciar el nuevo abuso del masismo”, acotó la legisladora opositora.

Acotó que no incurrirá en la misma actitud de Andrónico Rodríguez, pero pidió respeto. “Yo no lo voy a mandar a callar @AndronicoRod, pero si le exijo respeto a los bolivianos, no nos engañan a nosotros, si al país en una urgencia fundamental, la elección de un/a Defensor/a del Pueblo imparcial, transparente y meritocrático”, afirmó.

