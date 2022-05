Presunto ladrón de nacionalidad peruana ingresó a la casa de Manfred Reyes Villa

La autoridad edil también inquirió al sujeto, le preguntó cómo llegó hasta su domicilio. El sujeto respondió que un taxi blanco lo dejó cerca del inmueble e ingresó por uno de los muros.

Fuente: ANF

Un joven de nacionalidad peruana, de 21 años de edad, ingresó a la casa del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el hecho ocurrió la madrugada de este domingo. El sujeto afirmó que se confundió de vivienda porque se encontraba en estado de ebriedad.

“No me recuerdo, solo sé que fue de madrugada. No lancé amenazas. No sabía de quién era esta casa, estaba en estado de ebriedad y no recuerdo bien lo que pasó”, manifestó el sujeto cuando fue interrogado por los periodistas.

La autoridad edil también inquirió al sujeto, le preguntó cómo llegó hasta su domicilio. El sujeto respondió que un taxi blanco lo dejó cerca del inmueble e ingresó por uno de los muros, insistió que estaba confundido porque consumió bebidas alcohólicas en exceso.

Sin embargo, Reyes Villa sospechó que fue enviado para realizar algún atentado en su vivienda, por lo que llamó a la policía para que inicie una investigación y determine si es real o falsa la declaración del individuo.

“Un súbdito peruano ha ingresado a mi casa y dice que se ha equivocado cuando ha tenido que pasar otras casas para llegar a la mía y obviamente no sé con qué finalidad. Qué raro que sepa que yo los fines de semana estoy allá en Trojes y que vaya justo cuando yo estoy allá”, contó el alcalde.