PS1, alma mater de Arce, tiene estatuto, prevé sacar personería y apunta al 2025

Arce actualmente es militante inscrito en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y no está alejado de la línea política de este partido, el cual es liderado por Evo Morales.

Rimmy Gonzales, secretario ejecutivo departamental del PS1 en Oruro, declaró que la organización ya tiene sus estatutos y hará los trámites para sacar su personería.

La sigla tiene como objetivo cumplir con los trámites ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en los comicios generales de 2025 y en los subnacionales de 2026. Esto como una alternativa de partido de izquierda en el país.

Acercamiento

El ejecutivo Gonzales dio a conocer que la dirigencia nacional del PS1 tuvo tres reuniones con el presidente Arce. Recordó que en el congreso que tuvieron en la gestión pasada, les animó a reconstituir el partido y les dio consejo para los trámites de la personería jurídica.

“Hemos comprendido que el PS1 es la alternativa política, bajo los principios de Marcelo Quiroga Santa Cruz. (…) Hemos visto el compañero Arce comprometido con el PS1, hemos tenido alrededor de unas tres reuniones a nivel nacional con el compañero Arce y con el secretariado ejecutivo nacional”, detalló.

Gonzales señaló que prevén que el 17 julio, fecha en la que se recuerda la muerte de Quiroga, se inicie el llenado de libros para conseguir la personería jurídica a nivel nacional. Explicó que ya cuentan con una estructura en la mayoría de los departamentos del país.

Con referencia a quién podría ser su candidato a las elecciones, el ejecutivo no descartó la posibilidad de invitar al mandatario para que pueda ir a la reelección con el PS1. Asimismo, aseveró que al ser la política dinámica, también puede haber la posibilidad de una alianza con el MAS.

“Nosotros somos orgánicos. Nuestras bases definirán quién irá como candidato en las elecciones del 2025. La política es dinámica, no descartamos ninguna alianza, respetamos la estructura que tiene el MAS. (…) Con seguridad también se podría invitar al compañero Arce, pero eso lo definirá a futuro nuestra militancia”, enfatizó.

Milton Soliz, dirigente de una facción del PS1 no tan cercana a Arce, aseguró también que están en gestiones para sacar nuevamente su personería jurídica a nivel nacional.

“Ya tenemos los estatutos, la declaración de principios y la tesis política”, explicó.

Sin el peso de Marcelo

Roger Cortez, exdirigente del PS1, rememoró que la sigla fue disuelta en 1991, por lo cual el partido no existe en la actualidad. Señaló que si sacarían su personería, el frente estará muy lejano a la memoria de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Si quieren reactivar el PS1 tienen que cumplir con los trámites administrativos, si logran sacar la personería, su pasado del 78 al 91 aparecerá en esa organización como una lejana referencia histórica, especialmente la figura de Marcelo. Su carta de presentación nada tendrá que ver con aquella raíz”, sostuvo.

Asimismo, Cortez dijo que no recuerda que el dignatario fue militante del Partido Socialista, durante la época de lucha social y de la dictadura militar.

“El presidente Arce parece que fue un simpatizante, pero no un militante, menos en la clandestinidad y en la lucha de resistencia. Él era un funcionario del Banco Central. Él dice que se ha relacionado con el PS1; en ese tiempo debió ser un estudiante de la carrera de Economía. Pero hablando con dirigentes, la máxima referencia que tengo es que Arce era un simpatizante”, complementó.

Reelección por el PS1

El politólogo Carlos Cordero considera que el PS1 puede ser la sigla por la que el jefe de Estado vaya a la reelección. Esto en caso de que haya una negativa por parte de la militancia del MAS y la insistencia de Morales de ser candidato en 2025.

“Los hechos muestran la construcción del liderazgo de Arce con miras al 2025. Arce sólo tiene una obligación moral con el MAS, pero nada lo ata al partido. Si las estructuras del MAS no lo bendicen para la reelección, él va a ir con otra sigla, crece la posibilidad de una fractura en el MAS, porque habrá una facción que querrá a Morales de candidato. Arce dirá: ‘está bien, si no me quieren de candidato, yo tengo al PS1’”, subrayó el analista.