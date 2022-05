Ratifican cierre temporal del bioparque de La Paz por reporte de muerte de animales

Fuente: Unitel

Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente ratificaron que el Bioparque Vesty Pakos ubicado en Mallasa de La Paz, será cerrado por al menos un mes tras el reporte de muerte de animales.

El director de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, Omar Sharif, dijo que, se harán evaluaciones y trabajos del hábitat de los animales.





“Quiero aclarar a la población que no estamos haciendo un cierre definitivo. Estamos sacando una resolución administrativa para que no haya ingreso de personas en tanto se adecúe el Bioparque a la necesidad de los animales y un plan de soltura de los mismos para que no haya sobrepoblación”, declaró el funcionario a los medios de comunicación.

Además, dijo que se trabajará para liberar a los animales que tengan que vivir en su lugar natural. El experto argumentó que mediante un informe de la gestión 2021 reporta 112 decesos de animales entre reptiles, aves, peces, mamíferos y otros.

Por su parte, desde el Colegio de Biólogos de La Paz informaron que se duplicó la cifra de animales fallecidos respecto a años pasados.