Real Santa Cruz no pudo en casa con Palmaflor (1-2), que termina primero en el grupo ‘A’

Ganó la visita con goles de Igor Soarez (66′) y Wesley )77′). Descontó Marcos Ovejero (85′). El partido correspondió a la última fecha (16) de la primera fase del Apertura. Los albos se despidieron del torneo y los cochabambinos conocerán este domingo a su próximo rival en los play off.

Carlos Jordan Paz

Real Santa Cruz se despidió este sábado del torneo Apertura con una derrota en casa ante Palmaflor por 1-2.

Los albos afrontaron este partido de la última fecha de la primera fase con la esperanza de sumar para la tabla general de la temporada, pues ya no tenía chances de avanzar en el torneo.

Los cochabambinos apuntaron a terminar primeros en el grupo A y lo consiguieron con los goles de Igor Soarez (66′) y Wesley Da Silva (77′). El gol del honor para los albos fue obra de Marcos Ovejero (85′).

En los Play Off, el rival de Palmaflor se definirá este domingo. El candidato es Always Ready.