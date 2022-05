Rodríguez ratifica que no se tratará ley para autos chutos; Roca dice que eso beneficia a corruptos

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ratificó este lunes que no se tratará el proyecto de ley para nacionalizar autos “chutos” en el país, por lo polémico de una medida de este tipo. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca, proyectista de una iniciativa en este sentido, dijo que esa negativa sólo beneficia a la corrupción.

“No está en los planes de nuestro Gobierno central ni de la Asamblea (Legislativa tratar el plan normativo). Seguramente habrá algunas reuniones, esto genera cierta conflictividad al interior de nuestro país, con el transporte público, federado, que son establecidos legalmente”, indicó Rodríguez.

Sin embargo, consideró que en algún momento deberá tratarse este problema, esto debido a que este sector es muy grande, no paga impuestos y utiliza las carreteras del país.

El mes pasado Roca presentó un proyecto de ley para legalizar autos indocumentados. El parlamentario indicó que ello haría que la certificación haría posible recaudar impuestos, terminaría el contrabando de gasolina para estos vehículos y también sería una forma de acabar con la corrupción en algunos entidades estatales.

“Con los autos indocumentados s+olo se beneficia gente corrupta ligada a la Aduana, la Policía, y con el tema de la gasolina, corruptos ligados a Yacimientos, a la ANH. Todos estos son ligados al MAS y por eso no me extraña que el MAS no quiera dar cursos a este proyecto de ley”, aseveró.