Samsung presenta el LiveShop para mamá con ofertas imperdibles

El domingo 22 de mayo a las 19:00 horas por Red Uno, se transmitirá el programa de venta en vivo donde las personas podrán escoger entre cuatro ofertas con productos de la marca a precios inigualables, por el Día de la Madre.

Samsung brinda más opciones para festejar a las madres en su mes. Este domingo 22 de mayo a las 19:00 horas, se transmitirá el LiveShop para mamá (venta en vivo) donde habrá ofertas imperdibles para adquirir un producto de la marca. Los aficionados a la tecnología podrán conectarse al show a través de las pantallas de Red uno y de las plataformas de redes sociales de la marca.

Son cuatro combos disponibles a la venta: un Galaxy Z Flip3 de 256GB más un Watch4 40mm de regalo; un Galaxy S22 Ultra de 256GB más el Watch4 y un cargador inalámbrico; el tercer combo consta de un Galaxy Z Flip3 de 256GB más un The Freestyle, acompañado de un cover protector Freestyle de regalo; y finalmente, el último paquete promocional incluye un Galaxy Z Flip3 de 256GB y una lavadora secadora inteligente Samsung de 12 kg.

Cómo comprar en el LiveShop de Samsung

Durante la transmisión se tendrá disponible un códigoQR o se puede ingresar directamente a samsungplus.com.bo/liveshop Los interesados podrán elegir o hacer clicen comprar la oferta preferida y llenar sus datos personales. Están disponibles dos modalidades de pago: pagar el monto completo en ese momento o hacer la reserva con 100 dólares. El monto puede ser completado en las siguientes 72 horas después de la reserva. Forma de pago: con tarjeta de crédito o débito, mediante código QR, Tigo Money, pago Express que habilita puntos específicos como farmacias o supermercados. El cliente recibirá sus productos en la puerta de su casa, totalmente gratis.

Estas ofertas están disponibles a nivel nacional, incluidas ciudades capitales y El Alto. Los productos que conforman los combos, son homologados con garantía oficial en Bolivia y precio facturado.