Santa Cruz: Hay descuido y falta de mantenimiento en parques y fuentes de agua

Parques cerrados y fuentes danzantes están descuidados. A eso se suman los microbasurales que ofrecen una mala imagen a la ciudad. Autoridades afinan medidas para disminuir botaderos. Se estima que hay unos 800 en la capital

Parques urbanos descuidados, fuentes de agua abandonadas e incremento de microbasurales. Esos son los problemas que se evidencian en algunos puntos de la ciudad. Las autoridades municipales aseguran que están afinando sus estrategias para disminuir los botaderos que, por el momento, sobrepasan los 800 en la capital cruceña.

Uno de los espacios descuidados es el Parque de Las Flores, colindante con el mercado antiguo Abasto y el barrio Las Palmas donde un grupo de personas en situación de calle han copado parte de este espacio, armando camas y una fogata para combatir el frío de los últimos días. En el sector del tercer anillo externo hay un microbasural. A eso se suma que las rejas que sirven de protección a esta área verde se encuentran corroídas debido al exceso de orina que genera un olor nauseabundo en la zona.

Sobre la avenida Piraí, pasando el cuarto anillo, está el parque Los Mangales que luce descuidado y sin mantenimiento. Eso se percibe al observar un columpio en mal estado y la ausencia de guardias municipales.

La situación es similar con las fuentes de aguas danzantes que se están sobre las rotondas del cuarto anillo, entre las avenidas Alemania y Beni, inaugurados en 2014. Las aguas se encuentran sucias y estancadas, incluso uno de los lugares ha sido ocupado por personas en situación de calle que en épocas de alta temperatura la usan como piscina.

Sobre los microbasurales, Andrea Hoyos, gerente general de la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (Emacruz), informó que en la ciudad hay unos 800 microbasurales y una de las políticas que tienen para evitar la proliferación de los mismos es concienciar al vecino para que no deje sus residuos en calles y avenidas.

“Estamos enfocados en la educación ciudadana porque no se trata solamente de limpiar más, sino que se tiene que ensuciar menos. Si ponemos los residuos en los lugares que corresponde y en los días que pasa el camión recolector vamos a evitar que continúen proliferando los microbasurales”.

Hace unas semanas, el alcalde cruceño reconoció que la ciudad está “más sucia”, pero asegura que no es porque se esté dejando de limpiar, sino porque el ciudadano no tiene la costumbre de sacar la basura los días en que el camión recolector pasa por su zona y porque no tienen una canasta para dejar los residuos sólidos. Anunció que trabaja en un proyecto que permita colocar basureros para residuos en las viviendas que no han podido instalarlo.

“Hay cuadras y cuadras en las cuales no hay un solo canasto de basura, pero tampoco puedo pedirle a la empresa (de recolección de residuos) que ponga contenedores en las aceras porque a veces no hay espacio”, acotó el burgomaestre cruceño al momento de realizar su anuncio.

Falta gestión

Fernando Prado, arquitecto y urbanista, dijo que en las últimas gestiones los gobiernos municipales se han enfocado “en el mito de las obras” y han dejado de lado la gestión pública. “Tienen que hacer funcionar la ciudad, eso significa que no haya basura, se haga mantenimiento a los parques o que se vuelva a pintar la señalización vial. Construir es fácil pero después esas obras están ahí, vacías u olvidadas (por falta de gestión)”, recalcó.

Por otro lado, el arquitecto Ernesto Urzagasti cree que la actual gestión municipal ha heredado una comuna con deudas y falencias, por lo tanto, no está encontrando los resquicios económicos para arrancar su trabajo municipal. También identificó como uno de los problemas a la falta de conciencia de algunos vecinos que “no han sabido aprovechar estos espacios abiertos”.

Desde el legislativo municipal, Manuel Saavedra, concejal por Demócratas, señaló que este descuido en los parques, fuentes y la proliferación de microbasurales, no es un problema reciente. “Hemos solicitado que (el Ejecutivo) actúe en las tres áreas, ahora vemos que hay un descontrol tremendo y por eso pedimos que el alcalde y su gente hagan su trabajo, pero parece que miran para otro lado”.

Finalmente, José Quiroz, concejal del MAS, sostuvo que estos descuidos se deben a que las empresas que tienen la función de realizar el mantenimiento no están cumpliendo su trabajo y también se tiene que concienciar al vecino para que bote su basura en los contenedores.

