Sedes Santa Cruz: urge vacunar a los escolares de 5 a 17 años, que representan el 20% de contagios de Covid-19

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Esta semana epidemiológica N°21 empezó ayer domingo con 59 casos, y en comparación con las dos anteriores, significa un número elevado de infecciones, situación que mantiene la curva ascendente de la enfermedad, aunque de manera lenta. En promedio, la semana 19° registró un promedio de 357 casos, y en la 20° se duplicó a 629.

Este es el resultado del análisis emitido por el Sedes de la Gobernación, mediante el coordinador de Redes urbanas, Jorge Quiroz, que ante estos números, dio un mensaje a la población de acudir a los distintos puntos de vacunación, tanto en el área urbana como rural de todo el departamento para completar el esquema con sus dosis respectivas, y superar la segunda hasta llegar a la tercera o de refuerzo contra el coronavirus; de hecho, el requisito para la tercera es que hayan pasado cuatro meses desde la aplicación de la anterior.

La autoridad hizo hincapié especial a los padres de familia, al informar que los menores en edad escolar de 5 a 17 años representan el 20% de los contagios de covid, por lo cual urge que completen el esquema de inmunización contra el virus.

“Acudamos a los puntos de vacunación, a los centro de salud más cercanos y apliquemos a nuestros niños estas terceras o dosis de refuerzo también si así lo necesitasen”, subrayó.

Aún se descarta una quinta Santa Cruz en Santa Cruz

Ante la consulta de la prensa en la conferencia, Quiroz justificó que si bien existe un ascenso lento de casos positivos de covid, no se puede afirmar que Santa Cruz esté en una quinta ola, debido a que no existen datos que confirmen esta posibilidad; al contrario, dejó en claro que el comportamiento social es el reflejo de la curva epidemiológica. “Si no nosotros no mantenemos las medidas de bioseguridad, respetando el uso del barbijo, el aseo de las manos con alcohol, el distanciamiento social, evitando lugares de aglomeración de gente, esto puede promover a proliferar más los contagios (…), agregó.