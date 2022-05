Según audio, una funcionaria intenta alterar documentos del caso ambulancias fantasmas

“(…) así honestamente, en confianza le voy a decir, no se van a meter en problemas, ahorita los que estarían teniendo problemas son los de recepción», insiste la asistente del Gobernador en el audio.

Fuente: ANF

Este viernes se conoció un audio que refleja una conversación entre una presunta funcionaria del despacho del Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y dos empleados del Servicio Departamental de Salud (Sedes), donde la mujer les pide firmar documentos con la modificación de datos en el sobre de entrega de las 41 ambulancias. La mujer asegura a sus interlocutores que no tendrán responsabilidad.

La conversación fue en la Maestranza del Sedes. La funcionaria que se identifica como Daniela O. y explica a los dos técnicos de la comisión de calificación que había algunos cambios, que tienen que ver con la modificación de fechas de entrega y el retiro de un integrante del grupo evaluador.

Durante la charla, la mujer intentó convencer a los varones de firmar los papeles para enviarlos al gobernador Jhonny Mamani, quien tenía previsto una conferencia de prensa sobre la presunta adquisición irregular de 41 ambulancias.

“(…) así honestamente, en confianza le voy a decir, no se van a meter en problemas, ahorita los que estarían teniendo problemas son los de recepción, aquí el problema no es la calificación, sino la recepción de las ambulancias que no han llegado. Ese es el problema y tenemos que tener la carpeta lista para que el gobernador, hoy día, salga en conferencia de prensa y también, no voy a entregarle sin firma”, insiste la funcionaria.

Pese a la insistencia de la supuesta asistente de Mamani, los dos técnicos se negaron a rubricar los papeles y dijeron que consultarían con algún responsable.

“Nosotros, yo, por ejemplo, no voy a firmar nada licenciada, porque por ahí por una firma nos meten adentro o nos hacen problemas (…). Usted sabe que la Gobernación, llegado el momento, se lava las manos y a nosotros nos deja”, dice uno de los técnicos.

El caso de las 41 ambulancias está bajo investigación, pero no avanzó con respecto al reporte de llegada de la flota de coches en Chile. Hasta el momento se detuvo solamente al representante de la empresa Estefals Logistics, pero por un delito que no incumbe al proceso con la Gobernación potosina.

La ANF extrajo en texto la conversación suscitada entre los funcionarios departamentales:

Buen día, (soy) Jhonny R., dígame a que se debe su visita

Daniela O.: Eh, ustedes han sido miembros de la comisión de calificación de las 41 ambulancias, estamos viniendo para algunas cosas en la reforma, necesitamos que nos colaboren.

Jhonny R.: ¿Se ha cambiado?

Daniela O.: Algunas cositas, creo. No tengo conocimiento, la verdad, estoy un poco apurada porque tiene que salir a conferencia de prensa (el Gobernador Jhonny Mamani).

Jhonny R.: Entiéndanos también, nosotros no tenemos nada de conocimiento. Un poquito, a grandes rasgos explíquenos.

Jhonny R.: ¿Cuál es su nombre?

Daniela O.

Llamada…

DO.: Loren, ¿qué es lo que se ha cambiado en esto de la comisión de calificación? Solamente el tiempo de entrega. Ah, ya, ya. Listo.

DO.: Indica que ha habido un miembro más en la comisión, el licenciado Gualberto, pero él no habría firmado desde un principio, entonces, hemos quitado, dice el nombre de las hojas, porque lleva el nombre de todo, y se ha cambiado el tiempo de entrega, nomás.

JR: Y, ¿esa situación se puede hacer, se puede cambiar si no nos presenta?

DO: Eh, la circunstancias que estamos ahorita, yo creo que no tenemos otra solución.

JR: Porque sabe, le cuento a nosotros, por ejemplo, nos han llevado cuando tenían el informe hecho.

DO: Es que, como ha sido recepción, ha sido rápido, nosotros; yo me encargo de hacer los memorándums, entonces, lo que yo hago es que me llega tal proceso y pido sugerencias de nombres de confianza a otras personas, a mis superiores, digamos; entonces, me dan los nombres.

Lo que hago es hacer los memorándums, como ha sido esto rápido, de recepción y teníamos harto trabajo, entonces sí, algunos se han encargado de hacer las actas de recepción. Pero ustedes son calificación, imagino que han trabajado juntos, porque en calificación es así, siempre trabajan casi así los miembros de la comisión.

Ahora lo de recepción, sí, porque era rápido, en recepción si es distinto y ustedes no están en recepción, solo calificación.

JR: Ya para el acto, se nos ha convocado casi 10 días después, y ha sido, como usted dice, rápido, totalmente rápido, hemos llegado, nos citaron; creo que las diez y media, entonces, alrededor de las 12 no podíamos avanzar, porque nadie venía, simplemente estábamos los dos, porque la instrucción verbal de nuestro administrador, Ramiro Choque, nos dice que tiene que ir volando, tiene que ir rápido.

Pese a que nosotros estábamos en movilización, en paro, entonces, (nos dicen) les están esperando, vuelen, entonces, a esa citación es que nosotros acudimos. Entonces, como se dice, de manera sorpresiva. No teníamos conocimiento en lo mínimo ni siquiera conocíamos el DBC.

DO: Es que es complicado trabajar con los del Sedes, nuestros proyectos son internos, digamos, de Gobernación por secretaria, no es tanto así, en Sedes se va una cosa, tarda una semana, luego quiere trasladarnos al instante, no es así, no solo manejamos Sedes.

Digamos, hay otras formas, es nomas lo que se demora y no podemos coordinar bien con el licen Ramiro y la licen Ely, digamos, en tema de las comisiones, como yo igual no los conozco, no pudo venir personalmente a venir a entregar sus memorándums. He optado por notificar por WhatsApp, pero se me complica conseguir lo números, entonces, le mandaba fotitos al licen Ramiro. Y, él ha sido el que me ha ayudado en todo el año con las notificaciones.

Y solamente es eso, lo que se ha cambiado del acto.

JR: Ahora, oriéntenos, usted es abogada.

DO: Administradora.

JR: Entonces, colabórenos, por favor, qué es lo que de aquí en adelante debemos hacer.

DO: Usted, yo creo que nada, ustedes han concluido, en lo de calificación, usted tiene las propuestas, han debido ver.

JR: No, no en absoluto.

DO: Pero, como le voy indicar, ha habido una sola propuesta, que ha sido la empresa que se adjudicado, han debido escuchar en noticias, pero están sacando ahora que supuestamente ha habido otras empresas, pero no ha sido así.

Se ha realizado por el método de invitación, entonces, hemos invitado a varias empresas que no se han presentado, solo Estefal Logistics se ha presentado, entonces, era la única que se podía adjudicar y su trabajo de ustedes era eso, revisar la propuesta y nada, si cumplía o no cumplía con las especificaciones técnicas, de adjudicar y ahí ha terminado de ustedes; han entregado su informe y ha terminado.

Luis: En específico, como dice aquí mi compañero, nosotros hemos hecho el trabajo, pero no hemos hecho el informe ni siquiera hemos leído; porque…

DO: ¿Por qué no han revisado?

Luis: Por qué, le digo, porque a las seis de la mañana nos estaba llamando ese ingeniero que era responsable…

DO: Velarde

JR: Si, Velarde.

Luis: (…) nos llama, tiene que venir a firmar urgente y justo nosotros teníamos otra actividad, hemos tenido que correr, no hemos leído el informe en realidad, lo hemos firmado, incluso le he recalcado al ingeniero, le dije, ‘mira esto está mal, esto está cocinando’, incluso le dije.

DO: La verdad es que ha sido así, digamos. Pero, ustedes, al menos, desde mi punto de vista y así honestamente, en confianza le voy a decir, no se van a meter en problemas, ahorita los que estarían teniendo problemas son los de recepción, aquí el problema no es la calificación, sino la recepción de las ambulancias que no han llegado. Ese es el problema y tenemos que tener la carpeta lista para que el gobernador, hoy día, salga en conferencia de prensa y también, no voy a entregarle sin firma.

Luis: Pero también, ahora…

DO: Si, entiendo que estén susceptibles por la situación.

Luis: Nosotros, yo, por ejemplo, no voy a firmar nada licenciada, porque por ahí por una firma nos meten adentro o nos hacen problemas.

DO: NO, tiene el respaldo pues de la Gobernación, tampoco es que nosotros vamos a venir a hacer daño.

Luis: Usted sabe que la Gobernación, llegado el momento, se lava las manos y a nosotros nos deja.

DO: No crea, los que más estamos en peligro somos nosotras, porque hemos llevado a cabo el proceso de contratación. Así que también nosotras no estaríamos haciendo todo esto en algo que nos embarre, también a nosotros, y ahorita es tarde para cambiar a los miembros de la comisión de calificación.

JT: Pero, eso sí, pero tendría que ir tal y como estaba

DO: Es que no estaba el licenciado Gualberto, es que tampoco podría ir así, y como esto ya estaba subido al Sicoes y demás cosas.

JR: Ahora, a parte que el licenciado ha tenido conocimiento.

DO: ¿Qué licenciado?

JR: Ramiro. Nosotros, mire, somos mecánicos, no tanto administrativos, es nuestra tarea; quiero hacer entender. Entonces, nosotros, a puro instructivo, ni siquiera instructiva, prácticamente órdenes, ‘vayan le, están haciendo esto’, entonces, ese ha sido el motivo para que lo hagamos de esa manera.

Pero, como indicaba mi compañero, lo único que hemos hecho es ver si la parte técnica, si, si es lo que se ha requerido; si es lo que se ha solicitado y cumplía lo que nos ha dicho, según el requerimiento.

DO: Lo único, ahora, se habrá cambiado el plazo de entrega para un poco aminorar el problema que está generando esto, ahorita. Luego, no va a generar responsabilidades, menos sobre ustedes, porque existe la propuesta. O sea, no les va a generar ninguna responsabilidad, porque existe la propuesta, hoy día se va a ir con todo a la prensa, con toda la documentación. Entonces, tampoco es que hemos hecho desaparecer las propuestas o que tampoco vamos a hacer aparecer hoy día.

Luis: Pero, sin embargo, tendríamos que consultar si quisiera cambiar algo, para hacerlo ahora.

JR: Denos más bien un tiempito. Preguntaremos nosotros, usted mismo se ha dado cuenta, así siempre nos han manejado. Ahorita, que dicen, a nombre del gobernador todavía, ‘él ha indicado que hagan, él ha indicado que hagan’, que esto y otro.

Luis: Y, nos dicen que es de cumplimiento, es de cumplimento, porque si no cumplimos nos ejecutan igual, pero ahora tendríamos que consultar con alguien.

Llamada…

DO: Estoy ahorita aquí en Maestranza del Sedes y el ingeniero Luis y Jhonny indican que no van a firmar porque pueden que les genere responsabilidades, dice, porque han cambiado el tiempo de entrega y porque han quitado al otro miembro de la comisión.

DO: (Llamada) Ya, bueno, te espero.

DO: Ya ve, ahorita están con el gobernador.

Luis: Ya ve, por salvarlo a él, nosotros nos vamos a meter en algo

Do: No, no les va a generar responsabilidades, en todo caso, los que si ahorita están conscientes que talvez pueden tener algún tipo de responsabilidades son los de recepción, porque han recepcionado algo que no están, digamos, pero ustedes ya no.

Llamada…

DO: Ya, ya.

DO: Ya, entonces, si quieren firmarlo, luego, entonces me avisan; voy a volver a bajar o si subo igual en la oficina.

Luis: ¿Por qué no nos deja una fotito y ahí mostrarle?

DO: Sé que están un poco susceptibles por lo que ha pasado, sí.

JR: Tenemos que ver siempre.

DO: Voy a consultarle con (…), si puedo enviarles una foto, yo le voy a enviar. Como tengo su WhatsApp, le voy a mandar ahí las fotos y le voy a estar llamando cualquier cosita.

JR: Ya, está bien.