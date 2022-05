Senador Morón propone polígrafo a jueces y fiscales

Lo que se quiere es erradicar los jueces fiscales corruptos en el pais, dijo Morón.

Fuente: Prensa Senador Erik Morón (video)/eju.tv

En la ciudad de Santa Cruz el senador de la agrupación Creemos, Erik Morón, propuso que se implemente el sistema del polígrafo para jueces y fiscales, al igual que se lo está realizando en la Policia Nacional.

Aseguró que este hecho ayudará para que no haya más injusticias en el país y se erradiquen los jueces y fiscales.

«El tema de fondo es que no hayan más injusticias en nuestro país, que se acaben y se erradiquen los jueces corruptos que hayan, que se acaben y se erradiquen los fiscales corruptos que hayan, y esto va hacer, no solamente exigir que los policías hagan el polígrafo, como lo ha hecho el ministro de Gobierno, no pasa nada, si no hacemos lo mismo con los jueces, no pasa nada, si no hacemos lo mismo con los fiscales», indició Morón.