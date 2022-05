Senadora del MAS dice que decidieron apoyar al mejor calificado por meritocracia

“Nosotros hemos decidido apoyar al que tiene mejor calificación. Esa es la decisión que hemos tomado para poder también valor a toda su formación durante su carrera”, declaró a la prensa a tiempo de pedir que a sus colegas de la oposición que dejen de politizar estos temas y dejar de decir que si alguien sugiere algún nombre ya es candidato de una bancada o de un partido.

Humérez afirmó que “el MAS no tiene ningún candidato, no está apoyando ni direccionando a ningún candidato como se referían en su momento y que también generó mucha molestia en nuestra bancada. Hablamos de meritocracia, entonces cumplámoslo, no tratemos de cambiar o dar un discurso contrario”.

Sostuvo que la oposición al plantear sus observaciones lo único que hacen es truncar la elección sin darle respuesta al país sobre una persona, ya sea hombre y mujer, que es necesario para poder llevar adelante diferentes temas de la población.

Al concluir la última sesión de la Asamblea donde no pudo elegirse por falta de dos tercios, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, sostuvo que su partido estaba contento con las dos votaciones porque se mantuvo la unanimidad de sus 47 diputados y senadores en torno a la postulante Evelin Cossío Márquez. Dijo que tienen seguridad absoluta de quiénes son los candidatos del MAS, entre ellos Pedro Calisaya y Porfirio Machado.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, manifestó que el resultado de la votación muestra que el MAS no tiene candidatos ni es evidente que esté direccionando la elección del Defensor.

El diputado de Creemos Juan Carlos Gutiérrez anunció que seguirán votando en blanco y aseguró que el MAS no tendrá los dos tercios ni con los disidentes del partido de Luis Fernando Camacho que decidieron apoyar al oficialismo no solo en esta elección, sino a lo largo de la gestión gubernamental.

Entre tanto el diputado Juan José Jauregui aclaró que la sesión del jueves no ha concluido y pidió a los opositores cumplir con la obligación de permanecer en la ciudad de La Paz porque en cualquier momento podría llamarse a reinstalar la sesión a cargo del vicepresidente David Choquehuanca.

De acuerdo a la segunda votación, Pedro Francisco Callisaya Aro obtuvo 82 votos, Evelin Cossío 47 y Porfirio Machado 11, mientras que los votos blancos llegaron a 17. Los dos tercios de voto se sacan del total de los miembros presentes en la sesión.

Fuente: erbol.com.bo