Siete hechos afectan la imagen de la Policía en cinco meses y Gobierno trabaja en cambios

Estos hechos de corrupción fueron cuestionados por la oposición y el oficialismo, activaron varios recursos de fiscalización e incluso solicitan el cambio del Ministro de Gobierno y el Comandante General.

Fuente: noticiasfides.com

Robo de vehículos, volteo de drogas, vínculos con casos de narcotráfico y otros cuatro casos registrados en 2022 pusieron en el ojo de la tormenta a la Policía Boliviana. Jefes de alto rango fueron involucrados en los hechos de corrupción, mientras que el Gobierno señala que trabaja en los cambios que se realizarán a esa institución.

El último escándalo se produjo el pasado lunes, cuando en redes sociales comenzó a circular un reportaje del canal Meganoticias de Chile en el que se muestra el trabajo del Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV) y dirigido por un exintegrante de los carabineros, Hugo Bustos, para recuperar vehículos que fueron robados en ese país

En este hecho se involucró a dos jefes policiales: al subdirector de Dirección de Prevención del Robo Vehículos (Diprove) de Santa Cruz, Rolando Téllez, y al comandante de la Policía fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas. Este último fue enviado a la cárcel porque tenía bajo su poder un vehículo chileno.

El 26 de abril, ocho efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonia fueron aprehendidos por un presunto volteo de 800 kilos de cocaína tras un operativo en el municipio de San Borja, Beni.

Ante estos hechos, el Gobierno decidió relevar a la totalidad de los funcionarios de Diprove y se puso en marcha una reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). El Comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, anunció este sábado que el Ministro de Gobierno presentará el martes algunas propuestas de reforma.

“Estamos haciendo este trabajo de modo que el día martes, el Ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) va a presentar las reformas que está planteando y juntos podamos llevar certidumbre a nuestra población”, dijo Aguilera tras sostener una reunión con organismos internacionales.

El alto mando policial sostuvo una reunión con miembros de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en la que se trataron temas vinculados a delitos transnacionales y crimen organizado como la trata y tráfico de personas y el robo de vehículos.

Otros hechos

El 4 de abril, el expresidente Evo Morales difundió audios en los que se escucha a jefes policiales antidroga que ordenaron suspender operativos en cuatro fábricas y un megalaboratorio de droga en el Valle Sacta, del trópico de Cochabamba.

El líder del MAS, apuntó al director general de la Felcn, José María Velasco, quien negó dichas acusaciones. Por órdenes del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, se decidió separar del cargo a Velasco y el comandante nacional de Umopar, Jaime Arancibia.

El 27 de marzo se realizó un operativo en el aeroparque La Cruceña en Cotoca (Santa Cruz), donde se aprehendió a 38 personas. Informes policiales revelaron que en julio y noviembre de 2019 operaban narcotraficantes en dicho lugar, y que se realizaron varias intervenciones policiales, pero por órdenes superiores se liberó a los implicados y se devolvieron las avionetas incautadas.

Los reportes dan cuenta que el exdirector de la Felcn, Maximiliano Dávila, hombre de confianza del gobierno de Evo Morales, ordenó borrar ese operativo. Aunque Del Castillo acusó a la gestión de Arturo Murillo por el caso de noviembre; hasta el momento no hay ningún aprehendido.

A inicios de marzo, en un trabajo conjunto entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil, se encontró un megalaboratorio de producción de cocaína en el Parque Noel Kempff Mercado en Santa Cruz. La diputada de Comunidad Ciudadana María René Álvarez solicitó un informe a Del Castillo para que explique por qué no se operó anteriormente.

Finalmente, el caso más relevante fue el encarcelamiento del exjefe antinarcóticos Maximiliano Dávila por legitimación de ganancias ilícitas, pero no por narcotráfico a pesar de que existe una investigación de la oficina antidroga de Estados Unidos (DEA) en el que afirma que la exautoridad era parte de una red de narcotraficantes y protegía estos hechos irregulares.

Cuestionamientos

Ante estos hechos, los opositores y oficialistas se pronunciaron al respecto y plantearon la reestructuración de la institución del verde olivo. Incluso, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que los legisladores esperan que el Ministro de Gobierno remita sus respuestas a las Peticiones de Informes Escritos (PIEs) que se solicitaron por los hechos irregulares en la Policía.

“Hay una serie de Peticiones de Informe Escrito al Ministro de Gobierno de lo que está pasando al interior de Felcn, Diprove, Felcv. Nos preocupa definitivamente que propios integrantes estén involucrados en hechos irregulares”, afirmó.

Mientras que el jefe de la bancada del MAS, Gualberto Arispe, en la Cámara de Diputados, lamentó que se haya perdido la credibilidad en la policía y planteó el cambio del comandante general de la policía, Jhonny Aguilera.

“Yo personalmente me atrevería a solicitar el cambio del Comandante (Jhonny) Aguilera, porque tiene que tener el control en diferentes instancias, y por supuesto, no estamos viendo esa responsabilidad. Las investigaciones no han dado resultados óptimos”, indicó el legislador.

/EUA//smr

Fuente: noticiasfides.com